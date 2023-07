Diez años sin Elías, el taxista que alquiló un coche y desapareció sin dejar rastro

Hace diez años que el taxista ourensano Elías Carrera (61 años) no se sienta a comer con su familia. La última vez que lo hizo era un día normal, como cualquier otro. Pero lo que sucedió después ha anclado a su mujer y a sus dos hijas en ese 17 de julio de 2013, cuando se le perdió por completo la pista y nadie ha vuelto a saber nada de él. “Desde entonces vivimos una pesadilla”, reconoce Sandra Carrera, la hija mayor.

Aquel día, Elías llegó de trabajar a las 15.15 horas y comió con sus hijas. Ellas se retiraron a sus habitaciones a descansar y cuando volvieron ya no estaba. Aquello les extrañó porque no contestaba a las llamadas y no se había llevado nada, ni las tarjetas de crédito ni el teléfono, que encontraron después en un cajón. En el coche había documentación. Lo único que nunca apareció fue su tarjeta sanitaria.

Las cámaras lo grabaron saliendo de la estación

La desaparición la denunciaron a las 4.00 de la madrugada del 18 y su preocupación fue en aumentó porque su padre llevaba un tiempo bajo de ánimo, sin chispa. Lo único que supieron de él es que alquiló un coche y que viajó a Vigo. “Entregó el coche en la antigua estación de Renfe, recuperó la fianza y salió con una bolsa en la mano. Las cámaras lo captaron caminando solo, no había nadie esperando”, detalla Sandra. Y nada más. Ni una sola pista en diez años.

“Nos sentimos afortunadas porque mucha gente se interesó y colaboró, pero por desgracia, no hemos tenido suerte”

“Al principio tenía más trascendencia, la foto salía y recibíamos alguna llamada. Todas se contrastaron, tanto por parte de la policía como nosotras mismas, que íbamos a todos los lugares en los que nos decían que habían visto a alguien parecido”, relata Sandra. Pero la atención fue decayendo. “Nos sentimos afortunadas porque mucha gente se interesó y colaboró, pero por desgracia, no hemos tenido suerte”, añade.

La alerta sigue activa

Diez años sin pistas han alargado una “pesadilla” de la que no consiguen salir. Muchas preguntas sin respuesta. “La alerta sigue activa y en la Comisaría continúan con el caso. Nosotras seguimos con la esperanza de encontrarlo vivo, tenemos fe y lo seguimos buscando. Le esperamos con los brazos abiertos”, detalla Sandra, que recuerda a su padre como una persona “muy familiar y cariñosa, muy amigo de sus amigos y muy responsable. Por eso nos extraña que diera este paso, porque era un padre muy preocupado por sus hijas y su mujer. No sabemos qué paso, qué motivo tenía”.

De hecho, incide en que no había una enfermedad, una deuda o algo detrás que desencadenase algo grave, si bien es cierto, admite, que su ánimo empezó a flaquear al cumplir los 60.