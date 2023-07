Hoteles caninos de Ourense cuelgan el cartel de completo para todo el verano

El verano es sinónimo de descanso y vacaciones. Un momento en el que los ourensanos hacen sus maletas y aprovechan para conocer otros lugares del mundo, mientras escapan del calor extremo que caracteriza la provincia. Sin embargo, muchos se encuentran con un imprevisto a la hora de viajar: tienen perro y no pueden llevárselo, porque en el alojamiento no lo aceptan o porque no quieren someter a su animal de compañía a un viaje en avión de muchas horas, entre otras razones.

La opción más recurrente a día de hoy son las residencias u hoteles caninos. De hecho, esta alternativa se está haciendo tan común que en la provincia de Ourense hay algunos establecimientos que ya cuelgan su cartel de completo desde el mes de junio. “La gente va confiando cada vez más en dejar a sus pequeños en este tipo de instalaciones. Yo estoy completa hasta septiembre incluido”, destaca Olalla Silva, de Airavella Aldea Canina. También Bichiños Hotel Canino tiene sus 60 plazas reservadas hasta el final de la temporada alta de verano. “Las habitaciones tienen una cama para cada perro y hasta su mesilla de noche. Abrí las instalaciones hace tres años y las construí desde cero. Están pensadas como si yo también fuese a dormir ahí” En estos espacios, construidos pensando en los animales y atendidos con personal todo el día, los canes no solo tienen cubiertas todas sus necesidades, sino que descubren nuevas formas de divertirse. “Están sueltos y al aire libre todo el día, hacen agujeros, se meten en las piscinas, van al arenero, utilizan los juguetes, preparamos actividades para hacer con ellos. Yo lo comparo como cuando los niños se van de campamento”, confiesa Yolanda Gómez, del hotel ‘Bichiños’. Este año han incluido además, la opción de contratar servicio de peluquería. También prestan especial atención a las zonas para dormir, uno de los servicios que más preocupa a los dueños. “Las habitaciones tienen una cama para cada perro y hasta su mesilla de noche. Abrí las instalaciones hace tres años y las construí desde cero. Están pensadas como si yo también fuese a dormir ahí”, desvela Olalla. Trato individual y grupal Miguel Ángel Gómez, de la residencia DOC Can, prima más el servicio individual, pues sus conocimientos sobre estos animales de compañía le han hecho ver que “aunque están bien atendidos siempre, supone un estrés para ellos estar sin sus dueños”. Eso sí, él está allí todo el día para que todos sus clientes caninos jueguen y paseen, y para los más sociables pueden acceder a uno de los patios para estar pegados a otros perros. Este amante de los animales es también educador canino, un plus que da tranquilidad a los dueños que deciden dejar a sus animales en estas instalaciones. Además, tal y como reconoce Miguel Ángel, siempre se marchan con algún aprendizaje: “Cuando los dueños vienen aquí les explico lo que es el estrés y cómo funciona en cada uno de ellos, porque los perros son adaptativos”. Poco a poco ha ido reformando también el espacio, para mejorar todavía más los servicios. En sus instalaciones, además, imparte educación para perros. Periodos de adaptación previos a la estancia Los otros dos hoteles mencionados, como optaron por la atención en grupo, hacen periodos de adaptación previos a la estancia. “Yo no cojo ningún perro de hoy para mañana por primera vez, porque están todos sueltos y tengo que comprobar que se adaptan. Por eso, primero el propietario hace una visita con él para ver cómo funcionamos y después el perro viene varias veces solo a pasar un par de horas, para que vaya conociendo a sus compañeros”, indica Yolanda. Olalla también exige visitas previas a las instalaciones y ofrece la oportunidad de una noche de prueba, según la capacidad de adaptación de cada uno. “Pueden llamar cuando quieran, además les mando foto de buenos días y buenas noches o vídeos. Para mí es algo fundamental que puedan saber en todo momento cómo están sus pequeños” Por supuesto, los dueños tienen un contacto permanente con las residencias para comprobar cómo está su miembro de la unidad familiar. “Pueden llamar cuando quieran, además les mando foto de buenos días y buenas noches o vídeos. Para mí es algo fundamental que puedan saber en todo momento cómo están sus pequeños”, reconoce Olalla. “Se quedan mucho más tranquilos cuando les envías imágenes y comprueban que está disfrutando”, añade Yolanda. Todos reconocen que es una opción muy buena optar por un servicio de hotel canino cuando los “papis perrunos” no pueden llevarlos con ellos de vacaciones, porque “cuentan con la máxima atención posible para que no extrañen a sus dueños y disfrutan también de una vacaciones”. Todos los trabajadores son amantes de los animales y priman su cuidado por encima de todo. Desde los 15 euros por noche Los precios se establecen según el número de días, pero oscilan desde los 15 euros por noche, si solo son una o dos, a los 12 euros si es la semana completa y 10 euros por estancias de dos semanas. Un presupuesto que, aunque implique un extra en el gasto de las vacaciones, evita el descuido y el abandono. Una oportunidad para los perros abandonados El hotel canino ‘Bichiños’ también funciona como un centro de acogida y colabora con alguna asociación de animales. Aunque a día de hoy, tal y como apuntan los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Territorio, en la provincia de Ourense hay un total de 91.479 perros censados, los abandonos siguen estando a la orden del día en las protectoras de animales. “Normalmente destinamos diez de nuestras plazas para perros rescatados que después de su integración pasan a estar en adopcion para encontrar familia”, explica Yolanda. Las donaciones son la forma que tienen de pagar sus gastos y desde el hotel se encargan, de manera gratuita, de “trabajar con ellos para que recuperen la confianza en sí mismos y con los humanos para poder encontrarles una familia”. Yolanda destaca también el compromiso de la gente “para ayudar a perritos que no conocen”, así como de sus clientes, que “dejan en una hucha sus propias donaciones”. Con todo, apela a seguir trabajando para frenar los abandonos.