Jácome promete buses gratis, más movilidad vertical y una nueva RPT para este mandato

Casi un mes después de tomar posesión, Gonzalo Pérez Jácome, regidor ourensano, definió las líneas estratégicas de su segundo gobierno, en minoría, al frente del Concello de Ourense donde tendrá que negociar con la oposición si quiere aprobar unos presupuestos (a no ser que hago otra cuestión de confianza), por el plan de urbanismo, por la nueva relación de puestos de trabajo que quiere implantar y para aprobar modificaciones presupuestarias con los más de 100 millones que el Consistorio ourensano tiene en su Tesorería de remanente.

Priorizó sus políticas en base a la renovación de las “grandes” concesiones que dan servicios básicos, las obras de movilidad vertical y sostenible, la renovación de calles y los proyectos de parques y piscinas. No dijo nada de su política cultural o de artes y festejos, sobre el casco histórico de Ourense y su plan de actuación, ni tampoco de los presupuestos anuales que llevan prorrogados desde 2020.

Concesiones: el agua, la basura y el transporte público. Las grandes concesiones del Concello de Ourense que están precario desde hace tres mandatos saldrán a licitación en el mes de “octubre”, según fechó el regidor ourensano. Jácome dijo que los pliegos están terminados y esperamos que en septiembre-octubre puedan salir a licitación”. Destacó que se renovarán 3.500 contenedores que tiene la ciudad a partir del mes de agosto, “40 cada semana” y que en la nueva concesión del autobús se fijará la gratuidad del transporte público. Sobre el transporte urbano comentó que “se está mirando como se va a proceder con la optimización de las rutas que van a cambiar y si se hacen algunas propuestas para la eficiencia del servicio de transporte”.

¿Remunicipalización? El regidor aprovechó la oportunidad para señalar que “las leyes españoles ponen obstáculos a la remunicipalización y es algo que nosotros estaríamos de acuerdo, pero no es eficaz por parte del Concello”. Estudian establecer las vigencias de las concesiones donde el “Concello tenga la sartén por el mango” con un periodo de 15 años más prórrogas de cinco y cinco años, siempre que se cumplan los pliegos y las condiciones de calidad, para que “las concesionarias presten un buen servicio y no se duerman en los laureles”.

Movilidad sostenible: acompañando a la nueva concesión del transporte público que será “innovadora”, el grupo de gobierno prevé licitar también a principios de otoño un servicio de movilidad sostenible basado en elementos de circulación eléctricos como son las bicicletas y los patinetes para, según las palabras del regido, “abandonar los coches”. Dicho pliego se redactará entre “agosto-septiembre” para “instalar bicis y patinetes por toda la ciudad”.

Plan de urbanismo (PXOM): es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el municipio de la capital que carece de un plan de urbanismo vigente, ya que el de 2003 fue tumbado por la justicia, y actualmente está en vigor uno de 1986. Jácome ya anunció a los constructores que “habrá modificaciones de calado” y ayer reiteró la necesidad de atacar al “monstruo de tres cabezas (por su elaboración por Cabezas, PSOE y el edil del PP Cudeiro en la última etapa)” modificando cuestiones como la edificabilidad en el rural para “fijar población” y eliminar las casas fuera de ordenación para darles una regulación adecuada “a los miles de ourensanos que tienen un 7º o un 8º y que PP y PSOE querían quitarle valor a todas esas viviendas”. Con las modificaciones que pretende hacer el nuevo grupo de gobierno, habrá que ver cómo quedan las torres de Copasa junto al Miño o el rascacielos de Mariñamansa, líneas rojas de Jácome en el anterior mandato.

“Ourense Vertical”: es el programa con el que el regidor se presentó a las pasadas municipales y con el que ejecutó las rampas de Concordia, las que se están haciendo en A Carballeira o el ascensor de Avilés de Taramancos. En este último caso, señaló que las obras “se retomarán en dos semanas”, después de un retraso en el inicio de la obra por un contratiempo con una línea de media tensión en la obra. Criticó que la oposición cuestione estas obras cuando “ellos no vivirían en un 4º sin ascensor”. Y añadió que “los vecinos de A Cuña y del Couto, me paran por la calle y me dicen que a ver cuando se hacen esas obras, porque saben que se van a revalorizar sus viviendas y que van a ganar en calidad de vida”..

Parques y piscinas: el anuncio electoral de una piscina en los barrios de Barrocanes y de Covadonga hizo calado entre los vecinos de ambos barrios y ayer Jácome destacó que “los anteproyectos de estas dos actuaciones ya están hechos y ahora solamente queda sacarlos a licitación. Sobre el Parque Canedo comentó que se “adjudicará en semanas” y que “este proyecto tuvo una gran repercusión en el barrio del Puente por eso tuvimos tantos votos, porque los vecinos saben que va aumentar su calidad de vida”. Y aclaró que “todas estas obras que se van a ejecutar son fruto del trabajo durante los cuatro primeros años que hemos hecho”.

No dijo nada sobre el Parque Termal, su idea estrella, porque “depende de la colaboración con la Xunta de Galicia. Aunque las obras del matadero se iniciaran en breve”. Y para la zona de Untes lanzó que puede ser una zona perfecta para un parque de aventuras.

Reforestación natural: Jácome lanzó la idea a 40º en pleno Parque de San Lázaro, el pasado verano, de implantar 10.000 árboles en Ourense para combatir el cambio climático y para ello pidió a las administraciones implicación con Ourense. Ayer repitió la misma idea de “reforestar”, sin embargo contrasta con algunas actuaciones que llevó a cabo como la renovación de Concordia donde hay escasez de elementos naturales. Tampoco hizo referencia al concurso de ideas, con la colaboración del COAG, para renovar los paseos fluviales que ya anunció en el pasado mandato para revalorizar el Miño y sus ríos y quedó como mera idea.

Proyectos en calles: anunció la renovación de la calle Bonhome (tan necesaria), la de la Avenida de Portugal con 6 millones, la de Alejandro Pedrosa con 3 millones y la de Doctor Fleming donde pretende estudiar la expropiación un espacio “inutilizado de viviendas abandonadas” para la ejecución de un parque.

Una nueva RPT: quiere reducir las “230 categorías de empleados” que hay actualmente en tan solo “20” de la relación de puestos de trabajo. Arguyó que “hay servicios donde hay una personas que es jefa de sí misma y otros donde hay dos jefes para un trabajador, eso no puede ser”. Aludió que “la nueva RPT tendrá categorías simples y prácticas como la Iglesia Católica, donde el cura tiene contacto con el obispo y el obispo con su santidad. Pues será parecido”. También pretende que haya un “centro de técnicos” para que se acaben las redundacias, los atascos o que la falta de ausencia por baja, enfermedad u otros motivos no sea motivo de paralizacion de expedientes.

Servicio de Asuntos Internos: anunció que se creará un servicio de Asuntos Internos, formado por cuatro personas, que servirá para “abrir expedientes a todos los empleados que sean lentos en su trabajo o lo hagan mal. Y si podemos echarlos, los echaremos. Se acabó el ser vago e incompetente”.