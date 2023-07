Un año después del fuego devastador de Valdeorras: brotes verdes en el monte, casas todavía en ruinas

Delante de la vivienda de Ceferino en A Veiga de Cascallá, en el municipio de Rubiá, se abre un camino inhóspito sobre escombros allanados en el lugar en el que antes se levantaban casas y otras construcciones. Linda con su hogar una vivienda que cuesta imaginar, porque lo que se ve es un gran boquete. Parece una guerra, pero es la huella del fuego. En el pueblo, múltiples cicatrices detienen el presente en el fatídico 17 de julio de 2022. Una treintena de construcciones quedaron arrasadas. La práctica totalidad sigue en ruinas.

El incendio forestal que había comenzado días antes en Carballeda de Valdeorras, en una jornada con miles de rayos que desencadenaron varios incendios en zonas de montaña de Galicia, se descontroló ese domingo 17, arrasó la naturaleza y, empujado por un viento intenso, saltó el río Sil. Con una devastación sin precedentes, hojas de pinos convertidas en proyectiles transportaron el fuego por el aire. La amenaza se cebó con aldeas como A Veiga de Cascallá o Alixo, en O Barco, reduciendo a cenizas decenas de primeras y de segundas residencias, además de construcciones auxiliares. El incendio alcanzó una envergadura tremebunda: 10.500 hectáreas. Durante dos semanas permaneció activo. Es el segundo siniestro forestal con mayor extensión de Galicia desde que hay registros, después de las 11.100 hectáreas que arrasó el de O Courel, en las mismas fechas.

“Parecía un tornado, ardían las ramas y se abrían como si fueran fuegos artificiales. Llegaba por el aire y caía en esta casa, y ardía, y en aquella, y en la otra... El fuego empezaba por el tejado siempre”, recuerda con nitidez Marina Fernández. “El susto no hay quien nos lo quite mientras vivamos”, comparte.

Un año después, los vecinos conviven con decenas de edificaciones desdibujadas, meras ruinas, en las que cuesta adivinar la vida de antes, salvo porque los afectados la retienen y la recuerdan. “No pude rescatar nada, no me quedó nada de nada, solo la ropa que teníamos puesta, nada más. Al día siguiente teníamos algo qué ponernos gracias a los vecinos”, agradece José Rodríguez. Su vivienda habitual es aún un esqueleto de ladrillos y forjado de hormigón. Aquel domingo de 2022 otras construcciones de su propiedad también ardieron.

“Además de lo que cayó de la casa por causa del incendio, hubo que tirar más y retirar todo el escombro. La obra no comenzó hasta este mismo año”, explica. Por ahora no se atreve a poner plazos para verla terminada. Lo mueve el afán de tener en pie, de nuevo, el hogar, que le vino de familia. “A mí me tira esto, pero a mis hijos quizá incluso más”.

Según cada caso, las ayudas públicas y las indemnizaciones de las compañías aseguradoras llegaron, pero la reconstrucción tarda. Influyen varios factores, cuentan los vecinos: la disponibilidad y los plazos de las empresas del sector, la renuncia de algunos dueños a levantar de nuevo algunas edificaciones, así como el hecho de tener que sumar dinero para alcanzar el presupuesto necesario para las obras.

La mayoría de las construcciones quemadas siguen en ruinas y dejan constancia de la dimensión del megaincendio en las aldeas afectadas. En O Barrio, municipio de Rubiá, la iglesia de la Asunción quedó arrasada. Aún no ha comenzado la rehabilitación. En el espacio forestal, por el que las llamas volaban el 17 de julio de 2022, ha crecido la vegetación de monte bajo y han reverdecido algunos árboles, como los alcornoques. Son brotes verdes un año más tarde, aunque lejos está aún el paisaje que había.

“Poco ha quedado sin arder. Se quemaron viñas y muchos castaños, de los que vivían varias familias. El fuego se los llevó por delante. Solo algunos han empezado a retoñar, otros no”, subraya Beatriz, una residente en A Veiga de Cascallá. “Solo ha quedado una zona que no se quemó, y está a monte, es un peligro”, advierten Marina y Ceferino.

El hombre lamenta que aquel día de fuego arrasador “no teníamos ninguna avioneta aquí, los únicos que vinieron fueron los bomberos, pero todo pasó muy rápido”. Él y su esposa acababan de comer y recibieron una llamada que los avisaba de que el incendio ya había saltado el río Sil. Cuando Ceferino se disponía a conectar una manguera a la boca de riego para proteger el entorno más cercano, apareció la Guardia Civil y ordenó el desalojo de los vecinos por seguridad.

“Venía mucho humo, el aire corría más aún de lo que andaba el fuego. Volvimos a las 8 de la mañana...”, y ahí, sin que sean necesarias más palabras, finaliza su recuerdo de aquella jornada. Pasado el tiempo lamenta que a él no le han dado ayudas para restaurar una parte de su vivienda, afectada por las llamas.

“Hubo gente que cobró, pero además de aportar dinero, hubiera acelerado que se incluyese quién se hará cargo de la construcción, porque hay muchas esperas por los plazos actuales de las obras, y demasiadas exigencias para levantar lo que al final es tu casa”, apunta Beatriz.

“La administración ha respondido bien. Y yo no contaba con ello, porque pocas veces los políticos cumplen”, dice José Rodríguez desde su experiencia. A principios de noviembre, menos de cuatro meses después del desastre, había recibido el ingreso en la cuenta. “Nunca llega tan pronto como uno quiere, pero hay que reconocer que fue pronto”.

El fuego destruyó una decena de casas en la localidad de Alixo. Ardieron viviendas y también lo que guardaban:_muebles, ropa, recuerdos de antaño. Ninguna ha sido reconstruida por ahora. En el barrio de O Corral, el más afectado, la única labor que se ha podido realizar por el momento es la retirada de los escombros, un trabajo que los propios vecinos costearon. El Concello se encargó de la gestión de los residuos con una empresa. Entre este año y el próximo, los residentes creen que por lo menos algunas casas estarán en pie.

O lume xa entrou en Alixo (O Barco) e están ardendo as vivendas pic.twitter.com/WWLvUQfTne — OrgulloGalego (@OrgulloGalegoGz) 17 de julio de 2022

“Hay personas que venían a pasar las vacaciones, pero este verano ya no pueden, porque no tienen dónde quedarse”, lamentan Antonio, Carlos y Andrea. A localidades como Alixo y A Veiga de Cascallá regresaban, en vacaciones y en los puentes festivos, oriundos del lugar y sus familiares, a una zona con pasado de emigración a Francia, Cataluña o Madrid, entre otros destinos. Algunos no podrán disfrutar este verano de los pueblos de sus raíces, porque el efecto del gran incendio persiste.

Aquel 17 de julio, Carlos se esforzó en defender el pueblo con los medios escasos de los que disponía. “Por lo menos conseguí salvar mi casa. Con una manguera con agua, que era lo único que tenía, evité que se quemara. Las muxicas caían del aire y ardía como si nada”, recuerda. Solo un par de bomberos pudo acudir ese día a Alixo. Extinguieron las llamas y evitaron que el daño fuese incluso más grave. Tampoco a esta aldea llegaron los medios aéreos a tiempo para evitar la propagación y la devastación, que un año después se observa, como si fuera ayer.

En el entorno forestal, coloreado de verde, todavía queda madera quemada sin retirar. Las lluvias favorecieron el crecimiento de la vegetación. Los vecinos tienen presente lo que sucedió y esperan que sirva al menos para cambiar pautas como la limpieza del monte. “Si viene otro estaríamos en la misma”, avisa Antonio.

“Falta mucho por arreglar, que no se olviden de nosotros”

En A Veiga de Cascallá, vecinos como Pedro piden que lo que sucedió hace un año no se olvide. En febrero, cuando la prueba ciclista O Gran Camiño pasó por la zona en homenaje a los afectados por los incendios, varios vecinos acudieron a la ruta con fotos a gran tamaño de las casas en ruinas que, entonces y un año después, caracterizan el paisaje del pueblo. “Que se acuerden de nosotros, falta mucho por arreglar”, subraya Pedro.

Como ejemplo, en varias fincas siguen tirados los cables del tendido telefónico, una infraestructura básica para disponer de línea fija. Además, “impide meter tractores para sembrar o desbrozar”, con la paradoja de poder exponerse a una multa por no limpiar. Afirman que particulares y Concello han contactado varias veces con la empresa, sin éxito todavía.