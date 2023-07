La programación de verano de la Estación de Montaña Manzaneda destaca por aunar deporte y ocio. Este fin de semana el protagonismo lo tendrá el ciclo de conciertos “Ellas Cantan” con la actuación de Isaura & CO. Partiendo de la elegancia del bolero clásico, el grupo creará un universo musical propio. Todas las actuaciones programadas para los sábados de julio y agosto en la Estación estarán lideradas por mujeres. Los próximos conciertos serán los de: Soul & Roll (22 de julio), Carolina Rubirosa (29 de julio), Failim (5 de agosto), Alo Jazz (12 de agosto) y Two in the mirrow (26 de agosto).

También la gastronomía tendrá un papel protagonista tras la reapertura, el pasado fin de semana, del restaurante Os Arandos, que se mantuvo cerrado desde la pandemia. En el ámbito deportivo, este es el calendario previsto: Copa de España DH (23 de julio), curso MTB Planet (29, 30 de julio), Marcha Ciclista CicloSil (12 de agosto), Gladiator infantil (19 de agosto), Motorsport Campus (25, 26 y 27 de agosto) y Marcha Ciclista Federación (3 de septiembre).