Un joven de 23 años que fue juzgado ayer en el Penal 1 de Ourense se enfrenta a una petición de condena por parte de la Fiscalía de siete años de prisión más nueve años de alejamiento, a una distancia de al menos 100 metros. El ministerio público solicita 4 años por un delito de robo con violencia e intimidación, con uso de instrumento peligroso, así como 3 años por un delito de detención ilegal. La víctima afirma que el encausado entró por sorpresa en su coche, cuando iba por la calle Jesús Soria, en el barrio de O Couto, a primera hora del 17 de junio de 2021. Presuntamente, a punta de cuchillo lo obligó a “darme una vuelta en coche”. Estuvieron 45 minutos recorriendo la capital de As Burgas, con su libertad condicionada y con el arma blanca colocada por el acusado en su abdomen, según ratificó el perjudicado en su declaración del juicio.

“Eres un pringado, no te voy a robar el coche pero me vas a dar dinero, ¿con qué banco trabajas?”, manifestó el encausado, según sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación. En una parada de autobús de la calle Emilia Pardo Bazán detuvieron la marcha. Se ve a ambos yendo hacia un cajero y regresando poco después, tal y como comprobó la Policía al analizar las cámaras de la zona.

En ese lugar, la víctima retiró 600 euros y se los entregó al acusado. Regresaron al automóvil y circularon en dirección al pabellón de los Remedios, donde el encausado presuntamente reclamó más dinero, antes de apearse del coche. La víctima le dio otros 100 euros. En su escrito, la Fiscalía añade que el acusado amenazó a la víctima para que no denunciase los hechos. “Tengo muchos amigos en la Guardia Civil. Cualquier denuncia que me pongas me voy a enterar y te voy a matar. Te deshago”.

Un policía que se encargó de la investigación declaró que el perjudicado reconoció “sin ningún género de dudas” al acusado como el autor del atraco cuando le exhibió una fotografía. Después de los hechos recibió llamadas a través de Instagram en las que el acusado supuestamente se hizo pasar por la novia. “Prepárate y trabaja, porque el próximo mes 700 euros más”, le dijo supuestamente el sospechoso en una comunicación tras los hechos. Un testigo que se encontraba con el acusado ratificó que existió esa llamada, con ese contenido.

La Policía tomó declaración a dos personas que estaban presentes cuando el encausado presuntamente hizo los audios y las llamadas. Esos testigos –según recordó el agente en la vista– afirmaron que el acusado les relató el atraco. El policía añadió que, después de los hechos, el acusado subió una foto a un grupo de WhatsApp en la que se veían billetes de 50 euros y una mano “con tatuajes idénticos” a los que tiene el sospechoso, afirmó el agente en su declaración.

El perjudicado tenía “miedo” y no quería denunciar, pero sus amigos lo convencieron de que diese el paso de acudir a las autoridades. “Es él, es él” –recordó en el juicio una amiga, en su declaración como testigo–, fueron las palabras de la víctima cuando recibió una llamada por Instagram y, al otro lado, escuchó la voz de su atracador. “Me dijo: no te pongas chula, que te voy a robar otros 700”, añadió ella en el juicio.