La justicia gratuita es un servicio público que garantiza el acceso en igualdad de condiciones de los ciudadanos que cuentan con escasos recursos. El año pasado se registraron cerca de 5.300 solicitudes en la provincia de Ourense. En la comisión establecida para estudiar cada caso se aceptaron más de 4.500. Entre los 676 profesionales de la abogacía que se encuentran en activo en la actualidad, 327 están adscritos al turno de oficio. Se requieren por lo menos tres años de experiencia, además de la superación de un curso, un periodo de prácticas y formación continuada.

Este miércoles, decenas de abogados unidos en una plataforma salieron a la calle en varias ciudades, también en Ourense, para reclamar una mejora de sus retribuciones. El acto se desvinculó de las iniciativas del Colexio da Avogacía, aunque la mayoría de las reivindicaciones son compartidas por toda la profesión. En una manifestación que partió del Pazo de Xustiza y finalizó ante la Subdelegación del Gobierno, los letrados participantes, unos cuarenta, entonaron varias consignas: “Sin abogados y procuradores no hay justicia”; “Xunta, escucha, el turno está en lucha; “Es vocación, ¡no a la explotación!”, “Somos abogados, no esclavos”, “Manos arriba, esto es un atraco”; “No es legal trabajar sin cotizar”; “Nuestros derechos, ¿quién los defiende?”, “Si no nos defienden, no nos representan”.

El año pasado aumentaron de manera relevante las asistencias en el turno de oficio por violencia de género. Hubo 360 actuaciones en el año 2022, por las 240 de 2021. La vicedecana del Colexio da Avogacía de Ourense, Esperanza Fernández, subraya que, a pesar de que el servicio de justicia gratuita es alabado por la Comisión Europea y bien valorado por los usuarios, los letrados de oficio españoles son “los peor pagados de Europa”, con una retribución de 148 euros por asunto, frente a los 524 euros de Francia o los 969 de la vecina Portugal. “El sistema se mantiene por la buena voluntad y el esfuerzo silencioso y generoso de la abogacía de oficio, no por la inversión de las administraciones”, apunta Esperanza Fernández.

Desde el Colexio de Ourense califican la situación de los profesionales del turno como “crítica y preocupante”, y se suman a la reclamación de que se abonen “todas las actuaciones profesionales” que llevan a cabo los letrados que participan en el servicio. Como ejemplos, un recurso de apelación contra un auto de prisión, o contra un auto que deniega una orden de protección no son actos retribuidos por la Xunta. La profesión también quiere que se incluyan conceptos como los desplazamiento a comisarías, cuarteles o la prisión, así como un seguro en caso de accidentes.

“Hay tantas actuaciones que no se remuneran que el servicio es deficitario para los profesionales que lo prestan”, dice por su parte la plataforma, que pide una remuneración para los letrados de oficio “por todo su trabajo”. Un ejemplo: “Se están abonando importes tan irrisorios como 20 euros por 11 horas de trabajo en una entrada y registro. Sin cotización, sin seguro y sin que se abonen los desplazamientos ni los gastos”, coinciden.

Los manifestantes quieren que se regule el derecho a la conciliación y al descanso, así como un sistema de reconocimiento de los servicios prestados y cotizaciones desde el alta en el servicio público. En esta materia difiere el Colexio. La plataforma insta a la entidad a que apoye “de forma activa los verdaderos intereses y reivindicaciones” de los colegiados “en sus problemas “mas urgentes”. Los manifestantes dicen que no solicitan “privilegios, prebendas ni tratos especiales”, sino “equiparar” sus derechos “al resto de la ciudadanía. Ni más ni menos”.