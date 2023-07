La Xunta destina 6,5 millones a equipos de bombeo para los regadíos de A Limia

Los agricultores de A Limia contarán con un moderno regadío que les permitirá ahorrar agua y facilitará una mejor gestión de los recursos hídricos. Con esta intención se llevó a cabo este martes la firma del convenio de colaboración entre la Xunta y la Comunidad de Regantes ‘Nova Limia’, que recoge una aportación por parte del ejecutivo autonómico de 6,5 millones de euros para la construcción de 40 pozos de captación de aguas subterráneas y su puesta en marcha.

Una “inversión importante”, indicó el presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, que presidió el acto celebrado en Xinzo, y que servirá para “seguir potenciando una zona de Galicia muy potente, actualizada y cualificada en todo lo que tiene que ver con cultivos y, sobre todo, cultivos de futuro”, dijo.

Acompañado por el conselleiro del Medio Rural, José González, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, Rueda asistió a la firma del nuevo convenio que dotará de 6 pozos a la comunidad de San Salvador de Sabucedo, 13 a la de Lamas-Ganade, otros 13 a la de Corno do Monte, y 8 a la de Alta Limia, que conforman la comunidad ‘Nova Limia’. Se trata de la instalación de equipos de bombeo y de electrificación necesarios para su correcto funcionamiento. Esto posibilitará una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio y mejorará la calidad de vida de los agricultores al reducir el tiempo que dedican al riego.

La Xunta destina 2,5 millones de fondos propios que se suman a los 4 millones invertidos en construir los pozos, y que harán que los agricultores dispongan de una toma de agua próxima a los cultivos con caudal mínimo necesario. Y es que “el agua siempre fue un bien muy preciado pero cada vez lo va a ser más por lo que, aunque afortunadamente tuvimos un buen año desde el punto de vista hidrológico, eso no quiere decir que no tengamos que estar muy en guardia y no tengamos que pensar que el agua hay que aprovecharla y muy bien”, apunta Rueda.

Para el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, este convenio “es un paso más para que el regadío sea una realidad”.

Estas actuaciones son necesarias para llevar a cabo el “Proxecto de mellora para o aproveitamento en regadío-A Limia 2022” firmado recientemente entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y los regantes. Se suman a otros trabajos de la Xunta dentro del “Plan estratégico do sector agrario da comarca da Limia”, como la reparación de varios caminos en doce concellos usados por agricultores y ganaderos, con una inversión de un millón de euros.

El PSOE califica el acto de “humo electoralista”

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, califica de “humo electoralista” el acto al que asistió el presidente autonómico en Xinzo, asegurando que la Xunta “solo busca hacer ruido, nosotros buscamos soluciones e inversiones reales para la mayoría social de la ciudadanía”. Asimismo, destaca la “deslealtad institucional” en este evento, en el que “no se cuenta con el principal impulsor del proyecto de modernización que es el Gobierno y el MAPA a través de SEIASA”. Incide en que la firma del convenio que desarrolla el proyecto ya se realizó el pasado 21 de junio en la Delegación del Gobierno en A Coruña ante el conselleiro de Medio Rural, y que Rueda acudió ayer “a firmar a bombo y platillo las migajas de un proyecto de más de 42 millones de euros que se realiza gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez”. Desde el PSOE denuncian un acto “mercenario” e “ilegal” del PP para “tratar de comprar voluntades” de los vecinos en plena campaña electoral, “regando la comarca con subvenciones”.