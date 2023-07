La protectora de animales Progape de Ourense hace un llamamiento a través de las redes sociales para encontrar un hogar para Shelby. Una gata siamesa que tras caerse de la ventana en la zona de la Residencia, ha sido abandona. Según explica la protectora, localizaron a su dueña para decirle que podía recoger a su animal de compañía. Sin embargo, tal y como indican obtuvieron la siguiente respuesta: “Si la gata es tonta y se tira por la ventana yo no tengo la culpa. Mi otro gato no se tira. Es la segunda vez esta semana y yo no tengo por qué aguantarla”.

Ahora que ya se está recuperando de sus lesiones, después de que la protectora se hiciese cargo, necesita urgentemente un hogar en el que reposar, pues tiene dos patas vendadas y desde Progape aseguran que “la jaula de un hospital no es el mejor sitio para acabar de curarse”. Si consigue una nueva casa, esta “gatita buena y cariñosa de 10 meses podrá ser feliz”, pues en menos de dos meses podrán sacarle las férulas que cubren sus patas delanteras y sus fracturas en el metatarsiano estarán totalmente curadas. Para solicitar una adopción es necesario enviar un mensaje directo a través de las redes sociales al perfil Progape Ourense o acercarse de forma presencial a las instalaciones ubicadas en la Rua Montarin.