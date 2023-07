El Principal acoge en septiembre el estreno de “Made in Galiza”, el nuevo montaje de Sarabela

El director de la Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, participó ayer en la presentación del programa completo del Teatro Principal junto a su directora, Olga Mojón, y el vicepresidente de la Diputación de Ourense, César Fernández Gil. Durante su intervención, el representante de la Xunta aprovechó para anunciar que la Rede Galega de Teatros e Auditorios contribuye con siete funciones.

La primera de ellas es “La isla del aire “, el 14 de septiembre, una obra de Teatre Romea con Nuria Espert en el elenco. Otra de las actuaciones más esperadas es el estreno de la nueva obra de la compañía ourensana Sarabela, “Made in Galiza”, que se producirá el 21 de septiembre y estará en cartel tres jornadas. Con este montaje, la histórica compañía llevará a escena el libro homónimo de Sechu Sende, publicado en 2007. Ofrecerá otras dos representaciones de la pieza los días 22 y 23 de septiembre.

Este circuito de exhibición de espectáculos contribuirá también a la programación del Principal con otras tres representaciones como “Berro”, espectáculo de Nova Galega de Danza (28 de octubre); “Búho”, montaje de la Titzina Teatro (5 de noviembre), y “Hamelin”, adaptación de Redrum Teatro al gallego del texto de Juan Mayorga (1 de diciembre). Además de otras actuaciones de música, danza, cine, poesía y humor.

Durante el acto de la presentación de la programación Jacobo Sutil puso en valor “tanto la calidad como la diversidad” de la actividad del Teatro Principal, cuya programación convierte su escenario en un auténtico “referente cultural” para la tercera ciudad de Galicia. En esta línea, citó también eventos que se desarrollarán en el recinto y que cuentan con el apoyo de la Consellería de Cultura, Educación, FP y Universidades, como el Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO) o el Ourense Film Festival (OUFF).

Por su parte, César Fernández reflexionó sobre la importancia de la cultura: “Es una necesidad básica, y por lo tanto el papel de las administraciones públicas es fundamental. EnOurense, la Diputación lo tiene muy claro desde hace muchos años, y este es el camino a seguir”.

Funciones en O Barco

En el caso del municipio valdeorrés, la cartelera de la Rede empezará el 13 de septiembre con “Circo Krasnovarak”, una función que Troula Animación desarrollará en el Paseo do Malecón. En este mismo espacio tendrá lugar el viernes 15 “ The Show Moscón”, de Galitoon.

A partir de ahí, la actividad de la Red se trasladará al Teatro Lauro Olmo, que acogerá en septiembre y octubre las obras “A nena que vivía nunha caixa de mistos”, de Caramujo Teatro el 29 de septiembre; “Iphixenia na porta do súper”, de Compañía Humana el 5 de octubre; “Las bodas de Fígaro”, de Camerata Lírica el 6 de octubre;”Falar por falar”, de Volta e Dálle Teatro el 20 de octubre, y Arte sen guión, de Galeatro Produccións Escénicas el 27 de octubre. En noviembre, les llegará el turno a “Arraianos, “ de Sarabela Teatro el viernes 3; “Esas cousas marabillosas “, de Empatía Teatro el viernes 10, y “Lerele “, de Compañía Bala Perdida el viernes 17.

Actuaciones en A Rúa

A Rúa celebrará en el área recreativo del Aguillón dos conciertos: Guateques de clásicos, actuación musical de Cherry and the Ladies el 11 de agosto, y un recital de la banda Soul Teller justo al día siguiente. Por otro lado, el Centro Cultural Avenida, recibirá el 20 de octubre a Teatro do Noroeste con “Gloria Nacional”, mientras que el 12 de noviembre llegará A Tropa de Trapo con su “O ritmo do camiño”.

Espectáculos en O Carballiño

El Auditorio Manuel María de O Carballiño celebrará las funciones de “Insubmisa”, de Antagonista Teatro, el 23 de septiembre; “Teatro dosvieiros”, espectáculo musical de Xoán Curiel, el 4 de noviembre; “O auto do Castromil” obra de Excéntricas en coproducción con el Centro Dramático Galego, el 2 de diciembre; y “Ilusionante”, pieza de magia a cargo del mago Pedro Volta el 10 de diciembre.