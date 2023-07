A cabeza de lista do BNG ao Congreso por Ourense, Noa Presas, e a tamén candidata (e sindicalista) Helena Añel participaron nun encontro coa veciñanza da cidade para falar sobre as medidas que defende a organización nacionalista en materia laboral. Presas comprométese a defender en Madrid a derrogación da reforma laboral co obxectivo de que esta lexislatura sexa a de “blindar e ampliar dereitos” despois de que o Goberno do Estado renunciase a facelo durante a pasada. A organización nacionalista evidencia que, fronte os incumprimentos de PSOE e Podemos nesta materia, o BNG eríxese como a “garantía para avanzar na recuperación de dereitos laborais” condicionando as políticas do Estado cun “grupo galego forte en Madrid”. Piden recuperar os 45 días de indemnización por despido improcedente, promoverán a xornada laboral de 35 horas semanais e buscan impulsar un plan de acción contra a sinistralidade laborall porque Ourense ten a taxa de sinistralidade laboral máis alta de Galicia (6,59 mortes por cada 100.000 habitantes)”.

A cabeza de lista do BNG, Noa Presas, comprométese a exixir do Goberno do Estado a creación dun xulgado específico de violencia machista en Ourense que inclúa a o tratamento dos delitos sexuais. A organización nacionalista propón maior formación obrigatoria para todos os axentes e organismos implicados, así como modificacións legais para a loita contra a violencia machista no ámbito dixital e aumentar os recursos para loitar contra este tipo de violencias.