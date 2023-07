La Universidad de Vigo galardona la “gran trayectoria” del historiador Óscar Penín

“A inviabilidade do rural é a inviabilidade de Galicia” es una frase del poeta y escritor Uxío Novoneyra que marcó para siempre a Óscar Penín. Desde que la leyó quiso aplicarla a su vida, pues se define como “un militante del rural”. Su trabajo constante de poner a las aldeas en el lugar que se merecen ha convertido a este historiador ourensano en el ganador del Premio Alumni-UVigo Humanidades. Un galardón que reconoce su “gran trayectoria profesional”. “Estoy encantado de que me eligiesen a mí porque la gente que competía conmigo tenía muchísimo nivel”, confiesa.

Sus últimos proyectos, “Aldearmos” y “Pedra, festa do saber”, también fueron clave para conseguir este reconocimiento, pues cree que el voto popular lo consiguió por “ser activista y hacer estos trabajos en el rural”. El primero es un “ambicioso programa de democratización cultural del y para rural de Lugo y Ourense que se dividía en cuatro fases: Aldear Acompaña, para apoyar proyectos culturales, sociales, económicos y empresariales en los pueblos; Aldear Itinerancia, con una serie de festivales con programación cultural de vanguardia en aldeas; Aldear na Escola, con la que se realizaron diferentes talleres en colegios para dinamizar temas de autoorgullo; y Aldear Campus Augua, que consistía en conferencias a cargo de investigadores de primer nivel en espacios no académicos. Mientras que el segundo proyecto, explica, es un “nuevo formato de festival en el que confluye la programación musical y teatral con arqueología, patrimonio e historia”.

La emoción que vive tras este importante reconocimiento no impide que su cabeza deje de trabajar, pues ya tiene en mente nuevos trabajos que siguen en esta misma línea. “Esto es un no parar. Ahora mismo estoy sumergido en un proyecto personal, que es hacer mi casa en el rural y habilitar un espacio para la programación cultural, y también estoy trabajando en la segunda edición del festival Pedra, festa do saber”, señala.

Lo cierto es que Óscar no se imaginaba llegar hasta aquí, pues considera que “es complicado saber si vas a tener éxito o no, y más estudiando algo como historia”. Por eso, ahora está tan contento de haber recibido este premio porque “es una pequeña meta alcanzada”. Una meta que también le permite saciar las ganas de hacer cosas nuevas y saber “que lo estas haciendo bien”.

Durante su entrevista, recuerda los bonitos años de universidad, esa época en la que todo empezó. “Ya era un mini-yo porque era muy activo y militante. Incluso fui representante de alumnos y organicé festivales”, reconoce. Por supuesto, ahora que están de actualidad las matrículas en la Universidad para el próximo curso, quiere enviar un mensaje a todos aquellos que se decidan por estudiar Historia. “Si les gusta que se matriculen. La historia es un camino militante en el que tienes que tener la suficiente confianza para perseverar continuamente. No es la disciplina más fácil para abrirse camino, pero si tienes algo que contar, lo acabas consiguiendo”, destaca.

El reconocimiento de este artista ya va un paso más allá. Este fin de semana pasado viajó a Cuenca para participar en el VI Foro Cultura y Ruralidades impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte. Lo que para él significa que “la militancia no solo tiene repercusión positiva, sino que demuestra que desde Galicia también podemos abrir el paso para recuperar el rural”. En 2019 también fue galardonado con el Premio Culturgal por su proyecto Festival Eidos, un festival internacional de poesía en Parada do Courel, una aldea de 16 habitantes. Este trabajo también fue seleccionado como una de las 10 iniciativas culturales más relevantes por parte de la Fundación Crítica de Galicia.