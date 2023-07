La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense condenó a siete años de cárcel a un vecino de Ourense por traficar con droga e intentar matar a un comprador que inició una disputa con él por no estar conforme con el precio. El tribunal lo ha considerado autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud, y de un delito de homicidio en grado de tentativa. Además de la pena de prisión, le ha impuesto el abono de una indemnización a la víctima de 50.000 euros.

Un viaje desde París y Madrid, hasta Vigo y con parada en Ourense fue el germen de un suceso, que pudo acabar en tragedia en marzo de 2021. El ya condenado I.P. recibió un mensaje a través de una aplicación de mensajería en la que le solicitaban una cantidad de droga, el acusado les citó en el piso donde vivía y en el portal se produjo una disputa que acabó con uno de los clientes en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico “muy grave” con afectación a arterias vitales. El tribunal de la Audiencia Provincial fundamenta que la lesión por parte del acusado “comprometió la vida de la víctima, ya que, de no ser por la rápida intervención médica, se hubiera podido causar su fallecimiento, se dirigió a una zona vital, que comprometió la vía aérea y venosa, todo lo cual se tradujo en un estado, muy grave”. También sostiene que la venta, aunque no se llegó a producir, es constitutiva de delito porque “así lo evidencia, sino por el hecho de que personas que no conocían la localidad ourensana, obtuvieron rápida y sencillamente información de un tercero, sobre la identificación de una persona que se dedicaba a la venta de tales sustancias, contando incluso con un número de teléfono”.