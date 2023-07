A cabeza de lista do BNG, Noa Presas, participou onte nun encontro coa veciñanza de Ribadavia onde asegurou que Ourense “está máis cerca que nunca de conseguir facer historia sacando por primeira vez representación nacionalista”. Neste sentido, Presas sinalou o voto dobre ao BNG axudará a frear a dereita e defender os intereses de Ourense.“Queren facernos crer que o escano do BNG por Ourense é imposible mais eu dígovos que imos dar a sorpresa e, como fixemos nas galegas de 2020 arrebatándolle un deputado ao Partido Popular, imos quitarlle o último escano nestas xerais” .

Noa aproveitou a súa visita a este concello do Ribeiro para explicar aos presentes as propostas que o seu partido quere levar a cabo a partir do 23 de Xullo. Entre as que destaca o impulso do transporte ferroviario en Ribadavia. “É indecente que Ribadavia non conte con liñas e frecuencias ferroviarias que permitan o asentamento de poboación. O servizo actual non permite ir de Ribadavia a Ourense no mesmo día. Hai que reverter esta situación” , denunciou.

Nesta liña lamentou que “esta situación non é nova” e que “o bipartidismo clásico é o culpable do desmantelamento dos servizos ferroviarios”. Fronte a isto, Presas aposta por un tren galego de proximidade e público, que conecte e vertebre todo o territorio sendo útil para a veciñanza.

Outra das medidas que prometeu a cabeza de lista é a suba das pensión mínimas e as melloras en materia de dependencia: “Seguimos tendo a pensión media máis baixa do Estado, debemos superar tanto a fenda de xénero como a territorial. Ademáis, o escano do por Ourense servirá para reclamar maior financiamento por parte do Estado en materia de dependencia, a comezar por pagar a débeda contraída que supera os 2.000 millóns de euros” .

Durante o acto, ademais da intervención da cabeza de lista do BNG ao Congreso, Noa Presas, tamén tomaron a palabra o candidato ao Senado, Xurxo Rodríguez, e a portavoz municipal do BNG no Concello de Ribadavia, Maite Rodríguez. Ambos coincidiron en que “Ourense está máis preto de facer historia e sacar, por primeira vez representación ao Congreso” e sinalaron que “o traballo incansable de Noa nestes anos no Parlamento é unha pequena mostra do que podería facer en Madrid xunto ao Grupo Galego forte”.