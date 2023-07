La atención de Cáritas se dispara a 600 raciones diarias superando los datos de la pandemia

La demanda de los servicios de Cáritas crece cada día porque nuevos usuarios se ven obligados a solicitar ayuda al no poder cubrir sus necesidades básicas. A la dirección de esta entidad le preocupa la situación que atraviesan, pues “las instalaciones no dan para más”, tal y como reconoce María Tabarés, la directora. Incluso se han planteado incluir más personal, pero “no hay donde meterlo”, añade.

A día de hoy la atención diaria supera los datos alcanzados durante la pandemia y se ha duplicado desde el inicio de este año. “Estamos dando unas 600 raciones diarias y por aquí pueden pasar entre 300 y 400 personas al día”, confiesa Tabarés. Sin embargo, el comedor social de la rúa Mestre Vide, 2 está pensado para servir máximo 200 raciones. De hecho, cuando se abrió solo se habilitó la primera planta, pero se han visto obligados a ampliar el espacio. “En estos momentos estamos ocupando el edificio entero, que son 7 plantas”, destaca. Según su memoria de resultados del 2022, durante todo ese año repartieron un total de 114.631 raciones, pero si la demanda continúa su tendencia al alza este dato podría llegar a las 200 mil raciones en la memoria del 2023.

Desde la entidad también reconocen que están llegando nuevos perfiles que antes no necesitaban este tipo de prestación. “Hay muchas familias con niños. Es tremendo que tener un hijo en casa implique actualmente tener que recurrir al comedor social. Son principalmente familias que están al límite”, lamenta la directora. Además, cuentan con un porcentaje elevado de usuarios que, aunque trabajan, no consiguen salir adelante. “El trabajo ahora ya no es una solución. Es cierto que ayuda mucho, pero muchas personas con empleo no tienen todas sus necesidades cubiertas y se ven obligadas a venir aquí”, explica. También notan que ha incrementado el número de usuarios ourensanos.

Servicios que ofrece la entidad

Cáritas ha aumentado el número de servicios que ofrece para dar cobertura a todas las necesidades de los usuarios y conseguir que superen el bache económico que atraviesan lo antes posible. “Tenemos un espacio dedicado a la formación para el empleo con aulas de alfabetización digital y de habilidades sociales, entre otras”, indica Tabarés. Para ellos, es fundamental ayudar a estas personas a encontrar un trabajo digno. De hecho, en el 2022 un total de 160 participantes accedieron a un empleo. Por supuesto, tampoco olvidan en su programa de servicios apoyarlos con las gestiones administrativas: “Hay un ordenador para hacer gestiones y un teléfono para llamar si necesitan una cita previa para algún trámite”, explica.

Desde hace poco, también han puesto el foco en el ocio, incluyendo talleres educativos y clases de bailes latinos y de gimnasia. “Es desesperante para una persona estar buscando trabajo y tener todo el tiempo libre”, comenta María. Estas actividades las complementan con excursiones y rutas por la ciudad durante el fin de semana. “Queremos que la gente que está en riesgo de exclusión social también esté a gusto”, añade. En esta línea también han inaugurado una especie de centro de día para aquellas personas que no tienen donde estar hasta que abre el albergue municipal en el que se alojan por las noches. “Así pueden ver la tele o tomar café y están entretenidos”, destaca. Otra de sus últimas novedades es un servicio de peluquería porque consideran que “la higiene no es solo lavarse”.

La Xunta anuncia una orden de ayudas dotada con 19,7 millones para entidades de inclusión social

La conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitó ayer las instalaciones de Cáritas para anunciar la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de una nueva convocatoria de ayudas destinadas, íntegramente a entidades de exclusión social con un importe de 19,7 millones de euros. También aprovechó para adelantar que “no va a ser esta la única convocatoria que pondremos en marcha desde la Xunta, sino que la próxima semana lanzaremos otra a través de la casilla social de los fondos del IRPF”.

Por último, la conselleira destacó el importante papel que juegan las entidades sociales para que “las personas que están pasando un mal momento puedan recuperar si autonomía”. En este sentido quiso dar las gracias al tercer sector por “apoyar, cuidar y mimar a todas las personas que están en riesgo de exclusión social”. En su visita estuvo acompañada por el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, con quien también visitó las instalaciones de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (Afaor) e de la Fundación San Rosendo.