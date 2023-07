La demanda de pisos universitarios alcanza cifras récord con las inmobiliarias colapsadas

La época en la que los estudiantes buscan piso para alojarse durante el próximo curso siempre es complicada para las inmobiliarias. Son días de muchas citas, infinidad de visitas a viviendas y numerosas firmas de nuevos contratos. Sin embargo, este año, para algunas se ha convertido en una odisea por el aumento de jóvenes que llegan a la ciudad de As Burgas para formarse. “Antes solo venían para estudiar en la universidad, pero cada vez llegan más para cursar Formación Profesional porque hay una mayor oferta.También ha abierto un nuevo grado en el campus de Ourense. En comparación con otros años está siendo una locura”, explica Danny, gerente de Guerrero Inmobiliaria.

Esto hace que negocios especializados en este tipo de inmueble, como el suyo, se saturen con largas listas de espera para poder visitar una vivienda. De hecho, Danny ha tenido que aumentar su plantilla de trabajadores para poder atender todas las solicitudes. “Éramos cuatro y no podíamos con la cantidad de trabajo, hasta estábamos observando comentarios negativos en Internet porque no éramos capaces de contestar todas las llamadas”, reconoce. En los últimos días cada mañana atienden una media de 12 grupos diferentes, una cifra que suele aumentar por las tardes.

Fly Inmobiliaria es otra de las empresas del sector que está atendiendo a la gran parte de los estudiantes que buscan piso en la ciudad de As Burgas. De hecho, prepara una campaña exclusiva de alquileres dedicada a ellos.” Soy muy defensora de los estudiantes y quiero lo mejor para ellos. Por eso, en abril-mayo abrimos unas listas para que se apunten y nos especifiquen el número de inquilinos que serán en el piso y el precio y zona que quieren. Cuando terminamos esta fase, creamos un grupo de whats app y le pasamos los enlaces de los pisos que se adaptan a lo que han solicitado. Después distribuimos las citas para las visitas y la primera semana de julio empezamos a enseñarlos”, indica Noemi, la gerente de Fly Inmobiliaria. Esta idea se le ocurrió hace cinco años y le ha dado un gran resultado para crecer. Además, en una situación como la actual con tanta demanda le permite una mayor organización y atención a todos. “Si digo los datos de este año puede que no me crean, pero he alquilado 38 pisos en dos días y tengo unos 250 grupos de estudiantes que van a ver pisos en las próximas semanas y siguen más para concertar visitas ya de cara a agosto”, confiesa.

Los precios con máximos históricos

Como era de esperar, el precio de los alquileres para estudiantes también se ha incrementado de forma muy notoria. “Los pisos de tres habitaciones han pasado de los 500 euros a los 700 euros o más, mientras que los de cuatro estancias están entre 800 y 900 euros mínimo”, destaca Danny. “ Sin embargo, esta subida en el arrendamiento no está siendo un impedimento para que se ocupen todos los pisos, pues los estudiantes necesitan sí o sí un lugar en el que alojarse. Y puestos a elegir, optan por los que tienen una mejor calidad. “Los reformados de 900 euros fueron los más solicitados, son pisos para cuatro personas y al dividir precio y gastos entre ese número de inquilinos les resulta más asequible y tienen una mejor calidad de vida, aunque es cierto que el año pasado un piso así era más barato”, comenta Noemi.

Encontrar piso: “es una locura”

Para los universitarios ya ha empezado la cuenta atrás, en dos meses arrancará el curso 2023/24 y las labores de búsqueda de piso también se dificultan para ellos. “Cada vez es más complicado porque hay una masificación de estudiantes. Nosotras quisimos concertar cita cuanto antes para no quedarnos sin opciones”, desvela Andrea, que ahora ya respira tranquila después de haber firmado el contrato hace tres días.

Esta joven también es una de las miles de personas afectadas por el encarecimiento de los alquileres. De hecho, el año pasado se independizó con su pareja y este año han tenido que recurrir de nuevo a la opción de compartir con otras universitarias. “Los pisos de una o dos habitaciones son muy caros. El curso pasado nos salió por un ojo de la cara, incluso con beca. Siendo cuatro inquilinas es mucho más rentable. Pagaremos 172,5 cada una, a mayores gastos y comida, que también han subido mucho el precio”, reconoce Andrea.

Iria vive esta experiencia por primera vez, acaba de superar la EBAU y la ciudad en la que cursará el Grado de Relaciones Internacionales es Ourense. El primer contacto con la independencia le ha parecido muy caro porque no conocía a nadie para buscar piso en grupo. “Primero miré en las residencias universitarias porque me daba miedo convivir con desconocidos, pero lo más barato eran 300 euros sin comida, así que he tenido que anunciar por redes sociales que buscaba una habitación”, indica. Por suerte, encontró a dos estudiantes que tenían un hueco libre en una vivienda particular y es de las pocas afortunadas que pagará 150 euros de alquiler. Eso sí, los gastos son aparte.

Para los progenitores, este año también está siendo un quebradero de cabeza. “Fue una locura total y absoluta, este año son tantos estudiantes que no tenían tanto para elegir y todos querían ir a verlos cuanto antes para quedarse los mejores”, reconoce Isabel García, uno de las madres que ayudó a sus mellizos a encontrar piso en la ciudad. ”Esta vez ha sido una pasada la demanda que había, el año pasado no había tanta. Yo creo que también influye que con la inflación las residencias subieron el precio y ahora sale mucho más rentable una vivienda compartida”, añade Francisco Maneiro, padre de una estudiante que pasa a segundo de carrera.

Sus carteras también se verán más afectada este curso. “Para mi es un buen desembolso económico. Es el segundo año que están en Ourense y noto que están más caros. De hecho, el año pasado vivían los dos solos y este comparten con otra chica. Aun así, tengo que pagar dos partes del piso”, explica Isabel. “Se gasta mucho dinero porque no solo es el piso, hay que pagar facturas, fotocopias, comida, y la vida subió mucho el precio, así que como está fuera de casa es un gran gasto”, reconoce Fernando.

Un negocio rentable

Este crecimiento de la demanda está provocando que aumente la inversión en este tipo de vivienda. “Además de tener pisos exclusivos, trabajamos con un grupo de inversores que se dedica a comprar pisos con nosotros para rehabilitarlos de forma óptima y alquilarlos a estudiantes. Todos los meses suelen adquirir unos 4 o 5 pisos”, aclara Noemi.

También los propietarios particulares ven un nicho de negocio cada vez más rentable. “Hay gente particular que alquilaba sus pisos de tres habitaciones a familias por 450-500 euros y ahora prefieren reservarlos para universitarios porque, aunque sea un contrato temporal de 10 meses, le suben el precio hasta los 650-700 euros y ganan más dinero al año”, expone Danny. El hecho de que aumenten los alumnos de FP en institutos como el CIFP A Carballeira o el CIFP A Farixa ha hecho que se extiendan los pisos para jóvenes a otras zonas de la ciudad como Mariñamansa o A Carballeira y que algunos particulares decidan optar por este tipo de arrendamiento temporal. “Hemos tenido que activar pisos por estas zonas para los alumnos porque allí no eran muy frecuentes y este año se han incrementado notablemente la demanda”, dice Danny.

Jose Fernández es uno de los muchos propietarios que decidió alquilar su piso para universitarios. Probó por primera vez hace tres años porque tenía dos pisos en propiedad y le pareció “una buena forma de inversión”. Como el resultado ha sido bueno y la demanda no deja de dispararse, no dudó en repetir una vez más. “Fue salir unos inquilinos y que ya quisiesen entrar otros. Me dijo Noemi que este año estuvieron mucho más solicitados mis pisos”, confiesa. Pablo Urbano, otro de los propietarios, repite por quinto año consecutivo. Eligió la opción de alquiler para estudiantes por si “en algún momento me hace falta el piso para vivir o por necesidad económica, pues el contrato es tan solo de 10 meses”. Por el momento está “muy contento” con su decisión. También le han dicho desde Fly Inmobiliaria que su piso tuvo más solicitudes de visita este año.