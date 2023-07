Unha medalla para Constantino, José e Antonio

Ourense é unha provincia de récords. De acordo cos datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística (INE), dende o ano 2007 esta provincia ocupa o primeiro posto na listaxe de provincias máis envellecidas de España, unha posición que viña ocupando a provincia de Zamora dende o comezo do século XXI. Actualmente, a porcentaxe de persoas ourensás de 65 e máis anos alcanza o 31,84 % a nivel provincial, chegando a superar o 50 % nos concellos de San Xoán de Río, O Bolo, Calvos de Randín, Lobeira, Parada de Sil, O Irixo, Avión e Vilardevós. Para facernos unha idea da dimensión destes datos, abonda con sinalar que xeralmente, a nivel estatístico, considérase que unha poboación é vella cando a proporción de persoas de 65 e máis anos supera o 10 % do total da poboación.

A emigración masiva ao continente americano, a países europeos e posteriormente ás zonas máis industrializadas de España e Galicia, tivo un papel clave na evolución e na composición da poboación de Ourense. Unha das consecuencias máis evidentes e inmediatas desa emigración rural foi a perda de habitantes nos grupos de idade máis fértiles, o que acabou repercutindo no descenso do número de nacementos e no aumento da idade media da poboación local. Mais a estes efectos que tivo —e ten— a emigración sobre a dinámica da poboación rural, hai que engadirlle tamén o progresivo envellecemento da poboación causado polo crecente alongamento dos anos de vida das persoas e agravado pola caída global da natalidade.

Todos estes factores explican que concellos como O Bolo, Calvos de Randín ou San Xoán de Río leven perdendo habitantes de forma ininterrompida dende a década de 1930, tal e como indican os datos dos censos de poboación (INE).

Que unha sociedade experimente un incremento do número de persoas de 65 anos e máis non é unha cuestión baladí, posto que introduce cambios e desafíos a diferentes niveis que non sempre resultan fáciles de xestionar. E aínda que na esfera pública adoitan destacarse especialmente aquelas consecuencias do envellecemento demográfico que afectan á sostibilidade do Estado de Benestar, os efectos deste fenómeno transcenden o ámbito económico. Factores como a intensa masculinización de determinados grupos de idade orixinada tras a emigración da segunda metade do século XX, o crecente envellecemento da poboación debido á progresiva prolongación da esperanza de vida, o feito de que as mulleres adoiten vivir máis anos que os homes pero en peores condicións de saúde e máis a existencia de fortes lazos familiares sostidos por valores tradicionais profundamente arraigados na cultura rural, forzaron a moitos homes de mediana e avanzada idade do rural ourensá —e doutras zonas do rural galego— a asumir funcións de coidado familiar ata ese momento exclusivas das mulleres.

Foi o caso, por exemplo, de Constantino, que con oitenta anos e sen ningún fillo convivindo no seu domicilio, viuse obrigado a coidar diariamente e durante anos da súa irmá maior e da súa muller, ambas con Alhzeimer. Ou José, que con todas as irmáns emigradas coidou diariamente e durante anos do seu pai á vez que traballaba na súa explotación gandeira, sen nigún tipo de axuda externa. Ou tamén Antonio, un xubilado residente en Madrid que viaxa frecuentemente á súa aldea natal en Ourense para contribuír ao coidado da súa irmá nonaxeria e, así, aliviar a carga que diariamente recae sobre o seu outro irmán.

Os casos anteriores son só algúns exemplos que visibilizan unha realidade que emerxeu nas últimas décadas do século pasado e que cada vez ocorre con máis frecuencia nas nosas áreas rurais, a medida que se intensifica o envellecemento da poboación. Nese rural tantas veces cualificado de heteronormativo e socialmente conservador, destacan homes quincuaxenarios, sexaxenarios, septuaxenarios ou octoxenarios convertidos en coidadores de persoas de igual ou maior idade, que rachan coa estrutura tradicional dos roles asignados a homes e mulleres no relativo ás funcións domésticas.

Obviamente estas situacións tamén son froito, en grande medida, das propias circunstancias familiares e da insuficiencia de servizos públicos de axuda para persoas dependentes. Mais detrás desas realidades tamén se agochan os valores propios da moral tradicional, que empuxan a esas persoas a aprender a desempeñar roles nos que non foron socializados, co desexo último de manter a familia unida coidando os seus seres queridos no seu entorno de sempre e a costa de calquera tipo de esforzo ou sacrificio persoal.

Trátase, polo tanto, dunha realidade un tanto paradóxica, xa que esa ruptura insólita dos roles tradicionais está parcialmente motivada pola perpetuación de certos valores tradicionais da sociedade rural. Resulta curioso que este tipo de situacións continúen pasando desapercibidas a nivel social, cando cada vez son máis os Constantinos, os Josés e os Antonios que, silenciosamente e con gran esforzo, levan a cabo unha labor social de primeira magnitude contribuíndo a manter en pé un rural cada vez máis necesitado de recursos.

(*) Socióloga