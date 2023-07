Una carta inédita de Ramón Otero Pedrayo

Astorga unía los tres nombres en esta circunstancia, don Ramón Otero Pedrayo (1888-1976) de quien nunca nos cansaremos de alabar su gran bonhomía, su capacidad de escribir con emoción de Galicia y de sus gentes y que como alumno de don Marcelo Macías tuvo la generosidad de recordarlo con un afecto siempre, de escribir su biografía y por ello también de mirar a Astorga, patria de don Marcelo, con un afecto particular que le llevó además de la biografía de su maestro, a publicar un precioso folleto sobre la ciudad leonesa en uno de aquellos suplementos de la revista “Misión” (Otero Pedrayo, Ramón (S. Amaral- Estampas ochocentistas de Astorga. Suplemento de “Misión” nº 17, Ourense, 1940) que yo más tarde procuré que el CIT de Astorga reprodujera, ya con su nombre en un folleto, que tuvo una buena aceptación (Otero Pedrayo, Ramón. Estampas ochocentistas de Astorga. CIT Astorga, 1988 pp 23).

Don Marcelo Macías (1843-1941), astorgano, después de un periplo de lugares donde ejerció la docencia recaló en Ourense como profesor del Instituto y alma de tantas realidades que a comienzos del siglo XX dieron impulso a los conocimientos históricos y arqueológicos aurienses, entre ellos el Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos y hombre de grandísima capacidad de aglutinar en torno a él a estudiosos e interesados en el pasado de esta tierra. Fue astorgano y ourensano al cien por cien, las dos ciudades se convirtieron en un referente generoso de su vivir, de su amar y de su estudiar.

Y Augusto Quintana Prieto (1917-1996) el tercer personaje, sin duda menos conocido en Ourense no lo fue ni lo es, en Astorga donde también su capacidad intensa de trabajo perseverante hace de él un referente obligado de la cultura astorgana del siglo XX: canónigo, archivero diocesano, director del Museo de los Caminos en el palacio de Gaudí, instituciones que él fundó, además de profesor, poeta investigador. autor de libros y de trabajos sobre todo de temas medievales, pero sin olvidar otras facetas, creador también del Centro de Estudios Astorganos “Marcelo Macías”, con una trayectoria importante de publicaciones y de realizaciones; esto por resumir brevemente quien fue este personaje que siendo un joven sacerdote tras leer el libro biográfico sobre don Marcelo, escribió a don Ramón con sus opiniones sobre el mismo, que no eran sólo alabanza sino también crítica y ofrecimiento.

Y es aquí cuando el maestro responde generoso, con esa caligrafía tan reconocible y apretada, con sus generosidades bien expresadas y con sus explicaciones sobre las limitaciones de su obra, que reconoce humildemente y que explica dándonos una de las claves por las que escribió el libro, compensar la memoria de don Marcelo de la indiferencia que el detectaba en la sociedad ourensana tras la muerte del polígrafo maragato. Cosa que suele suceder, aunque Ourense, hay que reconocer, que no pasó página del significado de don Marcelo, aunque quizá más que entonces ahora ya sea para gran parte de la población, un perfecto desconocido, pero una calle de la ciudad lleva su nombre y el museo arqueológico Provincial constituyó en tiempos de don Jesús Ferro Couselo el grupo Marcelo Macías que pervive con la publicación del Boletín Auriense y de otras publicaciones que bien merecen la más objetiva felicitación.

Ficha bibliográfica

La bibliografía es la siguiente: Otero Pedrayo, Ramón. “Vida del Doctor Don Marcelo Macías y García, presbítero, príncipe de la oratoria y del diálogo, de la cátedra y de la ciencia histórica (1843-1941)”. Moret, A Coruña, 1943 (página 204).

Ha tenido ya recientemente dos ediciones, que redimen la obra de aquella supuesta imposibilidad de volverla a editar por falta de interés que suponía su autor. Estas han sido:

– Otero Pedrayo, Ramón. “Biografías. Marcelo Macías, Juan Manuel Bedoya, Varela de Montes”. Hércules Ediciones, Laracha, 1989 (página 555).

– Otero Pedrayo, Ramón. “Vida del Doctor Don Marcelo Macías y García, presbítero, príncipe de la oratoria y del diálogo, de la cátedra y de la ciencia histórica (1843-1941). Breviarios de la Calle del Pez nº 28”. Diputación Provincial de León, León 1992 (página 236).

La carta

Pues esto es lo que quiero es decir como marco de la simple transcripción de una carta preciosa por el autor, interesante por el contenido y valiosa tanto para la biografía de don Ramón Otero como para la de don Augusto Quintana. Tuve la suerte de conocer, llegando yo muy joven a Ourense, ya en sus últimos años, a don Ramón quien me honraba evocando Astorga con palabras amorosas que a mí me emocionaban y tuve la mayor suerte desde niño, de estar muy cerca de Augusto Quintana, a quien considero como uno de mis maestros y de mis mejores amigos, a su vera tantas cosas hermosas han pasado en mi vida, y de algún modo en Astorga tengo la suerte de considerarme como el sucesor de sus empeños y de gozar con mantener viva su memoria.

La carta ha llegado al Archivo Diocesano con el legado de Augusto Quintana hecho por su familia y dice lo siguiente:

“Trasalba (Barbantes, Orense) 24 mayo 1943. Sr. D, Augusto Quintana Prieto. Astorga

Muy señor mío: soy el primero en reconocer los fallos y lagunas de mi libro sobre don Marcelo debidas en parte en las dificultades de trabajar en una aldea, a base de recuerdos, y en parte a la dilatada y lejana vida de don Marcelo. He manejado escrupulosamente los papeles del maestro y aprovechado lo posible de su larga amistad, aunque entonces no me animaba intención biográfica alguna, de otra suerte hubiera aprovechado mejor mis largas conversaciones con él. En los últimos años de don Marcelo yo era quien le acompañaba siempre que dejando mi aldea pasaba en Ourense algún día de cada quincena o semana. El motivo del libro a parte de la dignidad del verse frío el despecho que me causó la indiferencia de Orense hacia el recuerdo de don Marcelo. Agradezco muchísimo las notas que me proporciona y las apunto en los márgenes del libro. Sobre una segunda edición me parece que no hay que hacerse ilusiones pues esta primera no se vende apenas. Hoy la gente tiene otras preocupaciones.

La labor de buscar las cartas escritas por don Marcelo es difícil y sobre todo pende de la suerte de encontrarlas y de que se hayan conservado. Ya la Pardo Bazán, el padre Fita, don Antolín López Peláez, y otras muchas personalidades las habían recibido muy notables. Pero ¿se conservan?, ¿Pueden conocerse? Cuando vaya a la podré conocer las dirigidas a don Andrés Martínez Salazar.

Sobre libros he trabajado menos que sobre la vida de don Marcelo pues era esta mi principal atención biográfica

Admirable la idea de escribir la historia de ese piadoso e ilustre seminario en que tiene usted la fortuna de estudiar, será sin duda un libro grave, digno y al mismo tiempo lleno de vida y emoción.

Con gusto le hubiera enviado hoy mismo un ejemplar de mi trabajo, pero no los tengo en mano. Cuando reciban más del editor le mandaré uno calculo que sobre mediados del mes próximo.

Mis señas son: Trasalba (Barbantes Orense) o Paz, 25 Orense. Hace mucho tiempo que he dejado de ser catedrático del Instituto. Ahora es un espectro escalafónico el que le escribe. Reiterándole su agradecimiento, le saluda y queda a sus órdenes su afectísimo servidor q.b.s.m. R. Otero Pedrayo. (ADA AQP caja 43).”