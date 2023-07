Pablo Freire, el genio de los números y la lógica que ganó la Olimpiada Matemática Nacional

En sexto de primaria Pablo Freire descubrió un nuevo mundo: el de las matemáticas. Este gran interés por los números, el ingenio y la lógica llegó después de investigar sobre astronomía durante el confinamiento. “Me empezó a interesar cada vez este tema y quería adquirir conocimientos más avanzados, para ello me hacían falta las fórmulas y las matemáticas”. Poco a poco empezó a convertirse también en un genio matemático.

Ahora, casi tres años después acaba de convertirse en uno de los cuatro ganadores de las Olimpiadas Matemáticas Nacionales Junior dirigidas a alumnos de 2º de la ESO. “Me sentí muy bien al ganar porque para mí significa mucho saber que tengo un buen talento matemático”, confiesa. Un talento que lleva en el ADN, pues sus padres son profesores de matemáticas y “se crió rodeado de libros sobre esta materia, aunque tardó en introducirse en el mundillo porque cuando era más pequeño le gustaba aprender sobre las partes del cuerpo y después sobre dinosaurios”, explica Silvia, su madre.

Ser el único gallego que alcanzó el pódium del éxito no fue tarea fácil. “Primero tuve que enfrentarme a una prueba regional con otros 50 o 100 participantes y después a la fase autonómica contra otras 60 personas para conseguir clasificarme en la última prueba. La fase final fue en Tenerife y tuve que hacer una prueba individual y otra de grupo”, indica Pablo. Aunque los nervios estuvieron presentes durante su viaje a la isla, también tuvo tiempo para divertirse y despejarse. “El primer día hicimos una actividad en la playa para conocernos entre los participantes y el segundo un paseo matemático en el que nos hacían diferentes preguntas que debíamos resolver, eran principalmente sobre edificios. Fue muy interesante conocer una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad”, recuerda. En definitiva, participar en el concurso fue “una gran experiencia” que recomienda a “todos los alumnos a los que les gusten los números”.

Un nuevo reto en mente

Aunque Pablo ya está disfrutando de sus merecidas vacaciones, su cabeza ya está pensando en el próximo reto al que se enfrentará durante 3º de la ESO. “El año que viene me voy a presentar a la Olimpiada Matemática de Bachillerato, un concurso al que yo puedo inscribirme aunque esté pensado para alumnos más mayores porque soy integrante del proyecto Estalmat, un proyecto universitario de estímulo del talento matemático con el que aprendo conocimientos fuera del currículum escolar de una manera divertida”, destaca.

La idea de formar parte de Estalmat fue de su madre, pues considera que es un programa educativo muy enriquecedor para los niños. “Aprenden sobre matemáticas, pero de una forma muy lúdica y entretenida. Una vez que los aceptan acuden durante 3 años todos los sábados a la universidad para disfrutar con los números”, aclara Silvia. Es una actividad tan fundamental para ella que reivindica “una mayor financiación para cubrir todos los objetivos del programa”. De hecho, su otra hija, también fue integrante de este proyecto y se lo recomienda a todos aquellos que sientan pasión por las matemáticas.

Para Pablo, continuar un año más en Estalmat será fundamental para mejorar sus habilidades de cara a la próxima Olimpiadas. Por eso, quiere dar las gracias también a los profesores de este programa que le ayudaron a llegar tan lejos este curso. Este pequeño crack también reconoce que “lograr este reconocimiento no habría sido posible sin el apoyo de Cristina y Luis, dos profesores del IES As Lagoas que organizaron un taller de matemáticas en el instituto para preparar el concurso”. Tampoco faltan sus palabras de agradecimiento hacia Pilar García, la profesora que lo acompañó en su viaje a Tenerife y hacia la Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, encargada de proponer las pruebas para las fases regional y autonómica.