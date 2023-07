El distrito sanitario de Valdeorras cubrirá con personal fijo 30 plazas de especialistas por concurso: 21 para diferentes especialidades en el hospital público y 9 adscritas a los centros de salud de Pobra de Trives, O Barco y Carballeda de Valdeorras, A Rúa y Viana do Bolo. Una medida que no satisface a UGT, que asegura: “Es insuficiente de por sí, ya que lo que se está haciendo no es aumentar plantilla, sino completar la insuficiente que tenemos”.

Por especialidades, las 21 plazas convocadas con carácter definitivo en el hospital público de Valdeorras son dos de cirugía general y del aparato digestivo, dos de medicina interna, dos de medicina de urgencias, dos de ginecología y obstetricia, dos de farmacia hospitalaria, dos de hematología y hemoterapia, una de pediatría y áreas específicas, una de oftalmología, una otorrinolaringología, una de endocrinología y nutrición, otra de radiodiagnóstico, una de dermatología médico-quirúrgica y venerología, una de microbiología y otra de medicina de hospitalización a domicilio (HADO). A mayores, una plaza, de nueva creación, será de enfermera especialista en salud mental. En atención primaria hay convocadas 9 plazas de médicos: 2 en el centro de salud de Trives, 2 en el de A Rúa, una en el de Carballeda de Valdeorras, una en el de Viana do Bolo, y 3 en el servicio de atención primaria de O Barco: dos de especialista de medicina familiar y comunitaria y una de pediatra. Esta iniciativa sigue el innovador modelo aplicado por la Xunta en 2022, para facilitar la cobertura de plazas de personal médico, en centros de salud con dificultades para completar sus cuadros y fijar personal, lo que permite contar en la actualidad con 21 médicos de atención primaria con plaza en propiedad en distintos centros de la provincia, 3 de ellos en O Barco. Para la provincia, 87 plazas En la convocatoria, que cerró su plazo de solicitud el 16 de junio, y que está previsto que se resuelva después del verano conjuntamente con el concurso de traslados, se ofertaron 400 plazas en el conjunto de Galicia. A nivel provincial se ofertaron 87 de personal especialista en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco (22%). De ellas, 28 en las categorías de facultativo especialista de atención primaria y pediatría de atención primaria, asignadas a 20 centros de salud de la provincia; 39 de especialidades médicas, quirúrgicas y de farmacia hospitalaria en los hospitales públicos de Verín y Valdeorras; así como otras 20 plazas vacantes, vinculadas al Plan de Saúde Mental de Galicia, de personal de psiquiatría, psicología clínica y enfermería especialista de salud mental, en los tres centros hospitalarios de Ourense. En atención primaria se ofertan 23 plazas de médico, 3 en el centro de salud de O Carballiño, 2 en Trives, 2 A Rúa, 2 en O Barco, y una por centro en Coles, Xinzo, Punxín, Calvos de Randín, Nogueira de Ramuín, Carballeda, Lobeira, Lobios, Irixo, Verín, Cualedro, Viana do Bolo, A Gudiña y A Mezquita. Igualmente, sumará 5 nuevos especialistas de pediatría en propiedad, dos con plaza en el centro de salud de Verín y los otros tres en los de Maceda, O Barco y Ourense en el de A Ponte. En el hospital de Verín están ofertadas 20 plazas de personal especialista, 19 de ellas de personal facultativo: 4 de cirugía ortopédica y traumatología, 2 de cirugía general y de digestivo, 3 de medicina interna, 3 de medicina de urgencias, 2 de pediatría, y uno de análisis clínicas, oftalmología, reumatología y endocrinología; además de una enfermera especialista en salud mental, vinculada al Plan de Saúde Mental. Críticas de UGT Para UGT resulta insuficiente, y prueba de ello es que “a día de hoy el hospital de Valdeorras está sin hematólogo, ya que la única que teníamos, de una planilla de dos, está de baja” y que lo mismo pasa en oftalmología, donde hay solo una profesional, ya que el otro está de baja desde hace meses. Y en traumatología y cirugía también hay bajas. Pero el caso de hematología es especialmente grave. Apunta que el Sergas “es el responsable de esta situación, ya que siendo conocedores de la preocupante falta de profesionales no está haciendo más que anunciar contrataciones o incorporaciones que no se están produciendo, como en el caso de radiología, que no se incorporó uno de los aprobados en las oposiciones”.