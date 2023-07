Falsas inversiones inmobiliarias, coches que no llegó a recibir y hasta un préstamo a nivel particular que no recuperó. El engaño del que supuestamente fue víctima una mujer ourensana limpió 180.000 euros de su cuenta bancaria y derivó en una investigación policial que sigue abierta, ya que podría haber más personas engañadas o implicadas en el delito.

Los supuestos autores, un hombre y una mujer, fueron detenidos por la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Ourense el pasado 28 de junio y puestos a disposición judicial. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de estafa en el que podría haber más víctimas. De hecho, la persona que mantenía una relación de pareja con la denunciante en el momento de los hechos también resultó presuntamente engañada por los dos detenidos a los que habría entregado una cantidad de 45.000 euros para la compra de un vehículo que no llegó a sus manos. Tampoco se descarta que los dos detenidos contasen con otros colaboradores para llevar a cabo su plan. Según los datos facilitados por la Comisaría Provincial, los dos arrestados habrían conseguido engañar a la víctima con falsas inversiones inmobiliarias y con la compra de vehículos que nunca llegaron a entregar. Incluso se habrían aprovechado de la amistad que llegaron a entablar con ella para pedirle un préstamo personal que no devolvieron. Viviendas subastadas El contacto entre ambas partes se produjo a través de un tercero para la venta de un vehículo. Tras esa primera reunión, detalla la policía, la pareja convenció a la mujer para invertir diversas cantidades de dinero en la compra de pisos procedentes de subastas que conseguían a bajo precio a través de la participación de un “subastero”. Confiando en la viabilidad de estas operaciones y en los posibles beneficios que se derivarían de las mismas, la mujer realizó varias transferencias por más de 100.000 euros en cuentas a nombre de la investigada. Entre ellas se había forjado una relación de amistad que dio confianza a la víctima a la hora de realizar estos movimientos. Sin embargo, detallan desde la Comisaría de Ourense, lo que supuestamente hicieron estas personas fue engañarla durante dos años. “Le iban pidiendo dinero para supuestamente invertir en pisos de subastas que adquirían en todo el territorio español” y llegaron a simular la autenticidad de las operaciones permitiendo que la víctima se instalase en alguno de los pisos que creía que había adquirido. “Incluso dieron de alta a su nombre servicios de agua y luz”, detalla la policía. Además de estas “y otras falsas inversiones o compras de vehículos”, la víctima supuestamente entregó en mano al detenido una cantidad de 65.000 euros en efectivo en concepto de préstamo a título particular. Nunca se lo devolvieron.