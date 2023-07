Los recursos obligaron a aplazar hasta este viernes, cuarenta días después de las elecciones, el pleno de constitución de Celanova. El problema de fondo persiste porque ni la junta electoral ni el TSXG han corregido el error en el reparto de concejales que parte de un fallo en la comunicación de los resultados la noche electoral, sin que se hubiera registrado objeción alguna en las actas.

Ese error privó de un escaño –de cinco a cuatro– al partido Celanova Decide, que lidera el alcalde, Antonio Puga. El regidor, investido para un segundo mandato gracias al apoyo de PSdeG y BNG, no ceja en su empeño de hacer valer los derechos fundamentales de su agrupación y de la concejala electa, Pilar Regueiro, quien no ha podido tomar posesión de su acta al no estar proclamada. Un fallo a la hora de teclear en la tablet durante el envío telemático de los resultados de una de las nueve mesas electorales de Celanova –la de Acevedo do Río–, restó 108 votos y un representante a CD.

El PP, que saldría beneficiado por la equivocación en la designación oficial de concejales –de los cinco salidos de las urnas a los seis que le atribuye la junta electoral de la zona de Ourense–, optó por acudir al pleno de constitución con cinco personas, respetando la voluntad popular y siendo conscientes, además, de que sin el apoyo del PSdeG no tienen opciones para conseguir la alcaldía, cuenten con seis o cinco ediles.

Con el voto a favor de siete de los doce ediles presentes, Antonio Puga revalidó el cargo este viernes. Sumaron los cuatro representantes por ahora de Celanova Decide, los dos del PSdeG –al que integrará en el gobierno municipal– y el único edil del BNG, frente a los cinco votos de los populares a su portavoz y candidato, Pablo Pérez.

"Si existe la voluntad de revisar ese error, se puede subsanar en 24 horas, por no decir en dos"

“Si quiere resolver el error, la junta electoral de zona de Ourense va a recibir la próxima semana un recurso extraordinario de revisión. Si existe la voluntad de revisar ese error, se puede subsanar en 24 horas, por no decir en dos. El procedimiento de revisión de actos administrativos firmes posibilita revisarlo, dictar la nulidad y una resolución acorde a los resultados reales”, resume el alcalde, Antonio Puga.

Tras el pleno, en su primera intervención después de la investidura, hizo un repaso de los avatares administrativos y judiciales que ha impulsado sin lograr, hasta la fecha, que se haya corregido la equivocación que altera el reparto de ediles emanado de la votación vecinal.

El 28-M, los resultados “reales” –subraya el regidor– otorgaron 5 escaños al PP, los mismos a Celanova Decide –con 145 votos menos–, 2 al PSdeG y uno al BNG. Sin embargo, la junta electoral de zona proclamó un reparto de 6 para los populares y 4 para el partido del alcalde.

"Es así de simple y así de grave"

“Por un simple error de transcripción en las actas de escrutinio y de proclamación, cometido por la junta electoral de zona de Ourense, se altera gravísimamente el resultado electoral, se modifica de forma injustificada la voluntad que el pueblo de Celanova manifestó libremente en las urnas, se restan a CD 108 votos de su legítima pertenencia y se priva tanto a nuestra agrupación, como fundamentalmente a la candidata María Pilar Regueiro López de la representatividad que nos otorgaron los vecinos y vecinas de Celanova. Es así de simple y así de grave”, expone Antonio Puga.

El alcalde recuerda que, la misma noche electoral, la delegada en Celanova de la junta de zona fue informada del error en la comunicación telemática de los resultados. Cuando se produjo el escrutinio en el juzgado, CD no acudió, de manera que no pudo expresar en ese acto su discrepancia. Pero Puga argumenta que la asistencia es un “derecho o una facultad de la que no consideramos necesario hacer uso, ingenuos de nosotros, es cierto”.

“Aun a riesgo de que nos llamen tercos o pesados, seguiremos defendiendo en todas las instancias posibles, y por todos los cauces legales a nuestro alcance, que dos más dos son cuatro, por lo menos en matemáticas”

El regidor recuerda que la ley establece la apertura de los sobres primeros de las mesas, lo que no sucedió con la de Acevedo, incide. Si se hubieran comprobado, “serían leídos y recogidos los resultados reales”, subraya el primer edil.

Sin esa acción tampoco pudieron formular una protesta y solo les quedó optar por explorar otras vías de reclamación, como los contenciosos electorales ante el TSXG, que no han tenido éxito. Ha sido “un auténtico viacrucis” –afirma el alcalde– el empeño por defender los derechos frente a “algo tan sencillo como reconocer un error y rectificarlo”.

“Aun a riesgo de que nos llamen tercos o pesados, seguiremos defendiendo en todas las instancias posibles, y por todos los cauces legales a nuestro alcance, que dos más dos son cuatro, por lo menos en matemáticas”. El alcalde aclara que ya han interpuesto dos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, formalizarán el recurso extraordinario de revisión contra el escrutinio y proclamación erróneos. El error no corregido “está causando una evidente vulneración de los derechos”.

El regidor criticó la postura que el PP ha adoptado en el proceso de recursos, en los que ha estado personado como parte contraria. El portavoz del PP, Pablo Pérez, explica que, “más allá de sostener que sabemos cuáles son los resultados reales y esperamos que se solucione en los siguientes pasos, eso no quita que los recursos se presentaron fuera de plazo, como se manifiesta en las sentencias”.

Tiende la mano y pide colaboración en el mandato

En su discurso de investidura, Antonio Puga tendió la mano y pidió la colaboración de toda la corporación, de cara a un objetivo compartido del interés general. “Trabajaré por y para Celanova, y no renunciaré a las mejoras para el pueblo y para la calidad de vida de los vecinos”. Su reelección en el pleno lo llena de “responsabilidad y alegría”. Los vecinos –dice– “pueden contar conmigo”.

Celanova Decide reedita el acuerdo con el PSdeG –uno de sus dos ediles estará en la junta de gobierno–, con la experiencia de un gobierno de coalición en el anterior mandato. “Son muchas más las cosas que a lo largo de estos años, y de los que quedan por venir, nos unieron, nos vincularon y hacen que estemos a gusto, por encima de las discrepancias, que en todo caso son siempre enriquecedoras”.

Al BNG, que en principio solo apoya la investidura, “le damos la mano para que, si quiere, sean parte de las soluciones, del gobierno y de la toma de decisiones”.