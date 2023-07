Mildiu y pedrisco merman las expectativas de los viticultores

Debido al ataque de mildiu y el pedrisco, la cantidad de uva para esta campaña de vendimia será, previsiblemente, de menos kilos. En 2022 la cosecha en las 4 denominaciones de origen con presencia en la provincia de Ourense estuvo entorno a 30 millones que es lo que se estima para este año, ya que “hay gente que perdió parte importante de su cosecha y eso afectará en el cómputo global”, apunta Carlos Basalo, secretario sector del vino en Unións Agrarias (UU AA). Comenta que en mayo se preveía que “iba a ser una cosecha histórica”, pero aun faltaban tres o cuatro meses para la vendimia y “como dicen en O Ribeiro los viticultores y bodegueros, hasta que la uva no entre en la bodega no se puede decir cómo va a ser la cosecha”.

Basalo desmiente los rumores de que en esta campaña habrá una gran cantidad de uva, y asegura que “nos vamos a quedar en una cosecha normal”, debido a los ataques de mildiu y a la climatología. Habrá menos producción pero “seguramente suba la calidad”. Quienes se encargan de anunciar una gran producción lo que intentan es “bajar los precios”.

Explica que el ataque de mildiu no fue igual en todas las zonas vitivinícolas, sobre todo para los viticultores que tienen el viñedo como segunda actividad y no estaban todo el tiempo pendientes. Hay algunos que “perderán más del 50% de su producción”. Dice que si se controla ahora esta plaga será una cosecha similar a la de 2022, “normal en toda Galicia”, pero que a los viticultores se les disparó el coste de producción al tener que dar más tratamientos.

En la provincia de Ourense este problema afecta más a las D.O. Ribeiro, Ribeira Sacra y Monterrei, asegura, donde hubo zonas inundadas en las que no se pudo entrar a dar tratamiento con maquinaria. La D.O. Valdeorras presenta menos daños.

Como reflexión señala que se necesita una viticultura más profesional, estar cada vez más pendiente de los viñedos, de los datos meteorológicos, y estar más mecanizados para actuar más rápido ante el cambio climático.

Por otra parte, incide en la necesidad de fomentar los contratos de seguros agrarios ante los cambios climáticos registrados. Destaca un mes de junio en el que “llovió más que en todo el año”, y eso unido a las temperaturas de esta época “hace que sea un factor determinante para la aparición de mildiu o enfermedades de la viña”, más los daños por pedrisco a principios de mes. Insta a Medio Rural a que ponga todo lo necesario para que se puedan hacer seguros agrarios e incluso subir la subvención que está en un 17% al 34 o 40 %, y así compensar las pérdidas. Que aumente la partida en los presupuestos de 2024, entorno a 300.000 euros más. Además, estos seguros no contemplan daños por mildiu y pide que se recoja en el futuro como un daño excepcional.

Basalo también recordó la entrada en vigor de la obligación de registrar los contratos entre viticultores y bodegas, lo que considera un logro importante. A partir del pasado viernes deberán registrarse antes “antes de la compra de la uva, de la recogida del primer tractor de uva”, lo que implica que no se podrán firmar en plena vendimia o a posteriori.

También urge a Medio Rural la convocatoria de las antiguas mesas del vino en cada D.O., para hacer una negociación previa de esos contratos, en la que hablar de índices de precios a los que referenciarlos, ante la falta de establecer un precio.