Luis Menor: “No hay guerra contra Baltar, pediré y escucharé sus consejos, pero tengo mi propio estilo”

El próximo presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor Pérez (Pereiro de Aguiar, 1964) aúna los perfiles de técnico y de político. Es funcionario judicial, con una amplia trayectoria –tiene plaza de letrado de la administración de justicia–, y ha desempeñado altos cargos en el ámbito de la Vicepresidencia de la Xunta, con el aval y en sintonía con el presidente autonómico y líder del PPdeG, Alfonso Rueda.

Luis Menor fue jefe territorial de Presidencia en Ourense, secretario territorial de la delegación de la Xunta y director xeral de Emerxencias e Interior. Relevará a Manuel Baltar, tras 33 años de poder entre el padre y el hijo, como alcalde de Pereiro de Aguiar. Gobierna el concello desde 2019 y amplió la mayoría absoluta en las elecciones de mayo.

– ¿En qué momento se cerró la negociación dentro del PP para señalarlo a usted como candidato?

– En los últimos días. La semana pasada hubo un proceso para buscar avales y surgieron aspiraciones. Yo conté con el apoyo de mucha gente que quería que encabezase una alternativa. También había otras sensibilidades que fueron recogiendo sus apoyos. Llegado un momento, se vio que existía bastante consenso en torno a mí, los responsables provincial y autonómico percibieron esa situación y se decantaron por mí. A partir de ahí, como queríamos un equipo integrador, contamos con personas que, como es claro y notorio, representan sensibilidades distintas en el partido, pero que en todo caso son compañeros. La lista representa a la mayor cantidad de militantes posibles.

– ¿Planteó una pugna el baltarismo, o nunca existió esa posibilidad de llegar a una votación en la junta electoral de zona con dos listas representando a las distintas corrientes del PP?

– Hubo un momento en el que había dos sensibilidades, una más continuista y otra más reformista o renovadora, aunque en la lista que encabezo están incluidas personas con una larga trayectoria que no comienza conmigo.

– ¿Midieron las fuerzas de puertas para adentro, y usted fue el ganador?

– A partir de ese momento de hablar con los compañeros, de pedir apoyos y de escuchar, vimos la sensibilidad que había ante cada propuesta. En mi caso, mucha gente me había llamado para decirme que estaban conmigo para liderar una nueva etapa: alcaldes, portavoces, concejales y militantes.

– ¿Es usted el candidato elegido de Alfonso Rueda, su nombre favorito?

– No, soy el candidato de muchos alcaldes y concejales que participan en esta elección, con un amplísimo respaldo entre todos, con una fuerte unanimidad. No niego mi relación con Alfonso Rueda, que es pública y notoria, primero de trabajo y después convertida en una amistad. Es una persona trabajadora, que conoce el PP como nadie y que respeta perfectamente la autonomía de cada ámbito. Esto no va de una guerra contra Baltar, porque entre otras cosas no se ha presentado, tuvo ese acto de generosidad. Había una línea un poco más continuista y otra que quería un poco más de avances y reformas. Al final confluyó mayoritariamente en torno a quién debía ser la cabeza, de una forma muy clara, y a partir de ahí fue fácil conformar el resto.

– ¿En qué momento supo que Manuel Baltar renunciaba a continuar?

– Me entero por los medios de comunicación, como creo que muchos alcaldes y concejales con los que he tenido la ocasión de hablar. Después él nos lo explicó y tengo que decir que fue un acto de generosidad, porque antes de que se cerrasen los pactos en el Concello y en la Diputación de Ourense él se apartó. Aunque en ese momento no estaba sobre la mesa ningún veto ni una petición de dimisión, él entendió, de una manera muy generosa, que era mejor apartarse para que esa sombra ya no existiera tan siquiera.

– En su lista de candidatos a diputados del PP en la zona de Ourense, y en el futuro grupo provincial, habrá varios diputados de la época de Baltar, incluso que han sido vicepresidentes. ¿Qué línea cree que seguirán en su mandato? ¿Teme un posible intento de control de Baltar a través de sus afines?

– No, radicalmente, para nada. Baltar ha sido muy claro. Por ejemplo, a Rosendo Fernández lo conozco desde su etapa como alcalde de A Merca. Para mí era un referente y me une con él una extraordinaria relación. Jorge Pumar tiene sus orígenes aquí, en Pereiro de Aguiar, de donde son sus padres. Obviamente son personas muy próximas al presidente, porque han trabajado constantemente con él, pero para nada entiendo que se vaya a producir ningún antagonismo conmigo.

Yo voy a pedir y a escuchar el consejo de Baltar, porque no podemos ignorar a una persona que lleva once años gobernando la Diputación y que tiene un profundo conocimiento de la institución. Eso no quiere decir que escuchar un consejo sea seguir unas consignas, que no creo que me dé, ni mucho menos. En Pereiro de Aguiar sustituí a un alcalde que llevaba 32 años [Eliseo Fernández] y no iba a romper y a creerme que Pereiro empezó cuando yo gané las elecciones. Aquí [se refiere a su concello] se reveló que el continuismo en ciertos aspectos está bien, pero evidentemente no puede ser una forma de hacer política en sí misma. Esto está en constante evolución y yo evidentemente tengo mi propio estilo. Tengo una edad, una experiencia y una forma de actuar, que no es rompedora pero sí reformista.

– Le va a pedir consejo a Baltar, ¿confía en que, por su parte, le facilite el traspaso de poderes?

– Totalmente, no hay duda alguna.

– ¿Ha decidido con cuántas personas contará, por ejemplo, para los cargos de vicepresidentes?

– La estructura actual de tres vicepresidentes puede que se mantenga, porque permite contar con perfiles distintos. Tenemos que ver las posibilidades. Conozco a los compañeros, sus currículums y sus experiencias.

– ¿Tiene claros ya los nombres de quienes pueden ocupar esos cargos?

– No, no lo tengo claro.

– De igual modo que en la lista de candidatos a diputados hay personas de las distintas sensibilidades del partido, ¿puede suceder lo mismo para elegir cargos de gobierno?

– Perfectamente. Desde el momento en que la lista se aprueba por unanimidad, todos sus integrantes son miembros con los mismos derechos. Trataré de aprovechar las mejoras capacidades y potencialidades de cada uno.

– ¿Qué líneas, ideas y reformas tiene ya en mente para la Diputación?

– Sería muy osado por mi parte plantear ahora un decálogo o unas líneas de actuación más allá de los objetivos genéricos. Ahora mismo no estoy en la Diputación, aunque conozco como alcalde sus estrategias y participo de maneras de actuar como la planificación y la visibilización de la institución, pero también tengo cosas propias. Soy una persona de pisar mucho el terreno. Por esa sensibilidad de ser alcalde tengo claro que voy a seguir esa línea, así como la de la cooperación con los concellos.

Por otra parte, pondré todo mi empeño en incidir en las grandes líneas estratégicas de la provincia: aprovechar la llegada del AVE, el termalismo, apoyar el sector primario, desarrollar las áreas industriales y el turismo, así como apostar por los servicios sociales en una provincia muy envejecida. Son las líneas maestras. A partir de lo que está hecho y diseñado, introduciré mi visión particular.

– ¿Le ha pedido o encargado Alfonso Rueda una línea concreta en la nueva Diputación de Ourense?

– Me pidió que trabaje lo mejor que pueda, que escuche a la gente y que la Diputación sirva a la provincia.

– ¿Qué papel ha jugado Manuel Cabezas en el proceso interno del PP para elegir al relevo de Baltar?

– Tengo relación, mantuvimos alguna conversación pero este era un asunto más de ámbito provincial que del local. Importan mucho la figura de Manuel Cabezas, la de su equipo de gobierno así como la composición de la corporación de la ciudad, pero esto va de alcaldes y de número de concejales. En Ourense hay siete y en San Cibrao das Viñas, once, por poner un ejemplo.

– Manuel Baltar se va sin poder culminar su proyecto estrella: un balneario en el Pazo de la Diputación. ¿Va a mantener ese plan, o tiene otra idea?

– Me caracterizo por llegar a un sitio y escuchar primero. Conozco el proyecto pero no sé exactamente en qué trámite se encuentra, ni tampoco los detalles. En estos momentos no me puedo pronunciar, porque no tengo datos.

– Es alcalde en un concello de más de 6.600 habitantes y casi 7 millones de presupuesto. Ahora liderará, además, una administración con 91 millones de presupuesto, encargada de cooperar con los concellos de menos de 20.000 habitantes, todos menos la ciudad. ¿Qué cambios de gestión necesita?

– Cuando asumí la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pasé a gestionar un presupuesto muy importante, de casi 40 millones. Estoy acostumbrado a gestionar. La clave son los medios con los que te encuentras. En la Diputación de Ourense hay equipos técnicos muy diseñados para cada área. Puede ser incluso más fácil gestionar 100 millones con amplios equipos, que a lo mejor gestionar un millón en concellos pequeños, con equipos muy reducidos.

– Tras el cambio en la Diputación, ¿baraja ser presidente del PP de Ourense, y que el relevo a Baltar sea doble?

– Ese proceso se abrirá cuando corresponda y todo el mundo tomará sus decisiones. Ahora mismo, no afirmo ni que sí ni que no, con un principio: en mi vida política siempre he llegado porque me lo pidieron. Me ofrecieron ir a la delegación territorial de la Xunta por mi perfil como técnico de justicia, después la coordinación de la secretaría territorial y, posteriormente, la dirección xeral. Después surgió la circunstancia de regresar a Ourense y vine a Pereiro. Ahora han sido los compañeros los que me lo han pedido.

Yo no soy una persona de guerras, sino de soluciones. Si, en un momento determinado, se abre ese escenario y una mayoría de personas del partido votaran por que yo pudiera ser una solución, lo consideraría, evidentemente, porque además parecería lógico desde una presidencia de la Diputación, con un contacto directo con los alcaldes. Ni me descarto ni me quiero postular. No voy a abrir ninguna guerra por la presidencia del partido.

– ¿Ser alcalde da un valor añadido para presidir la Diputación?

– Indudablemente. Soy una persona próxima y más estando en deuda porque muchos alcaldes veteranos y jóvenes entendieron que era una persona de consenso, y así se ha logrado esta unidad. Estoy en un concello que es el séptimo de Ourense en población, entre los primeros en presupuesto también, pero eso no me impide ver las necesidades de cada concello, sea más grande o pequeño. Este máster de cuatro años trabajando en Pereiro, que avanzó de una manera muy positiva, y así fue ratificado por los vecinos, me dio un conocimiento de primera mano de lo que es el funcionamiento de los concellos, el día a día y el apoyo que necesitamos.

– La oposición critica que el reparto de ayudas de la Diputación ha sido discrecional, favoreciendo a concellos gobernados por el PP, en detrimento de otros. ¿Planea un cambio?

– Esta crítica es casi de manual de la oposición. La misma se podría trasladar a entidades de la administración central. Hay concellos no gobernados por el PP que reciben cantidades importantes, y otros quizá tengan razón en que reciben menos de lo que pensaban. Pero esa misma crítica se puede trasladar sobre el trato recibido por la Confederación Hidrográfica o por Fomento. En los ayuntamientos todo el mundo sabe que la Diputación tiene 48.000 euros para un plan provincial o 20.000 para empleabilidad, o fondos para servicios sociales. Con otras administraciones, no. No quiero que sea un motivo de polémica, pero sí de reflexión. Por ejemplo, si una administración tan inversora como la Confederación garantizara cada año unos 50.000 euros, podría haber abordado en mi mandato inversiones importantes. Soy partidario de que sirvamos a la gente por encima de los colores políticos, con el reparto más justo posible.

– Cuando Baltar llegó a la presidencia en 2012 y relevó a su padre, aplicó un ERE y fue reduciendo la deuda hasta llevarla a cero. ¿Considera bien dimensionada la plantilla provincial?

– Como dije, no dispongo de los datos sobre los servicios concretos, pero creo que en el área financiera hay mucha estabilidad, con un importante remanente y deuda cero. El área de personal también parece estabilizada.

– En las municipales subió de un 55% al 68% de los votos y de 8 a10 ediles en Pereiro, en una corporación de 13. Será alcalde y también presidente provincial, ¿cuándo dejará el Senado?

– Tomaremos la decisión que corresponda, porque estamos en un periodo electoral, no podemos añadir incertidumbre y tenemos que respetar los tiempos. Pero también digo que no soy una persona de acumular cargos.

– ¿Hará una campaña activa?

– Sí, voy a participar con intensidad y tengo un objetivo muy claro, que me guía de una manera muy importante: hacer a Alberto Núñez Feijóo presidente del Gobierno. Es hijo de esta provincia, presume de ser de Os Peares y conoce Galicia y Ourense como nadie. Él y su equipo son la mejor solución, sin duda ninguna, a años luz, para resolver los problemas de la provincia. Por ejemplo, sabe que el saneamiento del Barbaña es una vieja reivindicación, conoce las áreas industriales y lo que supone la llegada del AVE o el termalismo.

– Será presidente en minoría, gracias al acuerdo con Democracia Ourensana. ¿Está preparado para debatir con Jácome en el pleno, ya han hablado?

– No, aún no. Como alcalde de Pereiro hemos tenido una relación bastante fluida, por diversos temas en común, al ser concellos limítrofes. La relación personal con él es buena. Hemos hablado de la carretera de Montealegre, del transporte metropolitano, de prolongar el paseo desde Cachamuíña...

– Y Pereiro va a contar con parque acuático antes que Ourense.

– No podemos tener la mirada corta y pensar que el parque acuático es de Pereiro y no beneficia a Ourense. De toda la vida, las piscinas de Monterrei han sido también para la gente de Ourense. En nuestro parque empresarial, la mayor parte de los 2.000 trabajadores viven en la ciudad, y desde Pereiro vamos a comprar a Ourense. Respetando cada uno sus ideas, debemos llegar a acuerdos que nos beneficien. Es lo que nos piden a los políticos, soluciones.

– Su llegada a la Diputación como alcalde del área de Ourense, ¿ayudará a impulsar el transporte metropolitano?

– Desde luego, haré todo lo posible, porque es un servicio absolutamente prioritario y que resultaría muy beneficioso para toda la comarca.