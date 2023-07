Adiós definitivo a la mascarilla: “Es un alivio”

Tres años y casi cuatro meses después de la declaración de la emergencia sanitaria, el adiós a la mascarilla simboliza el fin de la pandemia del COVID-19.

Su uso en el ámbito sanitario dejó de ser obligatorio este miércoles y su desaparición definitiva de los espacios en los que se seguía utilizando, como hospitales, centros de salud, geriátricos o farmacias, fue celebrado por usuarios de estos establecimientos y sus trabajadores que, a diferencia del resto de la población, no habían cerrado este capítulo.

Para escenificar “el fin de una etapa”, un grupo de profesionales de la planta sexta del Hospital Universitario de Ourense se juntaron para arrojar juntos este elemento de protección a la papelera. Esta planta concentró la atención a los pacientes COVID hospitalizados durante la pandemia, por lo que este gesto cobra especial relevancia. En cualquier caso, incidió Dolores Díaz, internista y responsable de la unidad de COVID persistente, “sigue siendo recomendable en algunos casos, según el tipo de paciente y la sala en la que esté”, señaló.

“Es un alivio”, comentó Sandra Martínez en la zona de pediatría del centro de salud de Valle Inclán, en el centro de la ciudad de Ourense. Acudió a un control con su bebé y, como de costumbre, se colocó la mascarilla. “Estoy con el permiso de maternidad y no sé a qué ando, no me acordaba de que ya no es obligatoria”. En todo caso, se la dejó puesta porque “hay bebés recién nacidos, y por precaución, prefiero así”, señalaba.

De hecho, la mascarilla no desapareció del todo en este centro de salud. Muchos de los trabajadores sanitarios prefirieron mantenerla: “Todavía hay COVID y salvo riesgo personal, casi seguro que los pacientes vendrán sin ella porque ya no tienen obligación, pero creo que nosotros la iremos dejando poco a poco”, señala el jefe de servicio de este centro de salud, Raimundo Gulín. “Los profesionales lo vivimos de otra manera y para minimizar riesgos creo que la seguiremos usando, sobre todo en la temporada de gripe. Tenemos que convivir con este virus igual que lo hacemos con otros”, indicó.

Sofía Guzmán y Santiago Vázquez tenían cita en pediatría para el primer control de su bebé recién nacido y llegaron sin mascarilla, pero por despiste. “Mi idea era pedir una en la entrada, pero no me dijeron nada y vi que ellos tampoco llevaban”, comenta Sofía. Santiago, que trabaja en una clínica dental agradece no tener que usarla más.

Un "aliado esencial"

El área sanitaria calcula que se usaron más de 11 millones de unidades desde marzo de 2020 en los centros de salud y hospitales. Señalan que la mascarilla ha sido un “aliado esencial” en la pandemia y recuerdan que su uso sigue siendo aconsejable en pacientes vulnerables y para limitar la transmisión de la gripe y otros virus que generan gastroenteritis o infecciones respiratorias.