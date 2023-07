Tenía 1.213 archivos sexuales de menores en la casa donde vivía con su mujer e hijo

Un hombre nacido en Italia, de casi 51 años y que carecía hasta el momento de antecedentes penales, se conformó este lunes con una sentencia que reduce de cuatro a dos años la pena de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil, en concurso de normas con un delito de posesión de pornografía infantil, hechos cometidos en A Rúa. En el registro de la vivienda en la que residía con su mujer y su hijo, encontraron en su ordenador un total de 1.213 archivos de contenido sexual con menores como víctimas.

No tendrá que cumplir el tiempo de prisión. Se le suspende con la condición de que el encausado no cometa ningún delito en los próximos dos años. La condena también incluye una medida de libertad vigilada durante tres años –en la fase de ejecución de sentencia se decidirá si como medida de alejamiento o como un curso formativo–, así como cuatro años de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio –sea o no retribuido– que conlleve un contacto regular y directo con menores de edad.

El encausado fue descubierto gracias a la labor de investigación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, así como del grupo de protección al menor de la comisaría provincial.

Los agentes constataron que el individuo, “con pleno conocimiento”, había distribuido a través de los programas informáticos eMule y eDonkey un total de 258 archivos de contenido pedófilo. Entre el 20 de agosto de 2018 y el 28 de enero de 2020 compartió 248. Se cambió de vivienda, sin dejar A Rúa, y en su nuevo domicilio distribuyó otros 10 archivos pedófilos, a partir de febrero del año 2020.

La condena ordena el borrado de todo

El 26 de mayo de 2021, la Policía llevó a cabo un registro de su domicilio, con la autorización del juzgado de Instrucción Número 1 de O Barco. En la CPU del ordenador del acusado se encontraron cuatro discos duros con el material de pornografía infantil que le acarrea esta condena. El contenido fue analizado por peritos de la Policía Científica.

En uno de los dispositivos estaba el programa eMule, que usó para descargar y compartir imágenes pedófilas. Además, había 276 vídeos de carácter pornográfico con menores de edad. En otro, los agentes encontraron 102 archivos de carácter sexual o pornográfico de menores. En un tercero había 157 vídeos y en un cuarto dispositivo hallaron la mitad del material pedófilo, 678 archivos de vídeos sexuales con menores. La condena ordena el borrado de todo.