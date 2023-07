El Posío combate el estrés a través del taichí

Un centenar de personas se reunieron ayer en el Jardín del Posío para conocer de primera mano los beneficios de un arte milenario chino que cada año está más arraigado en España; el taichí. Que fuesen las ocho de la mañana y que la temperatura ya rozase los 20 grados centígrados no fue excusa ni obstáculo para disfrutar de esta actividad que dará vida al parque entre las 8,00 y las 9,00 horas de lunes a viernes hasta el próximo 21 de julio.

“Fue un día estupendo con más de cien personas que se acercaron hasta el parque para disfrutar del taichí y sabemos que estos días, poco a poco, irá subiendo la afluencia porque los lunes siempre es más difícil empezar la semana madrugando, pero tenemos la experiencia de ediciones anteriores y según avanzan los días cada vez hay más gente en el Posío”, celebra José Gago Garrido, director del curso gratuito que se desarrolla gracias al patrocinio del Concello Municipal de Deportes.

La cita cumplirá el próximo verano 40 años y Gago resalta que para los ourensanos “es una actividad por la que ya preguntan meses antes, está tan completamente normalizada que podemos decir que Ourense se transforma durante esta hora en China”.

Fortalecer el cuerpo y fijar posturas

Los asistentes no tienen que tener experiencia previa ni tampoco una edad concreta porque se trata de una gimnasia suave con movimientos lentos para que cualquier persona pueda hacerlos. “Se piensa que en el taichí lo más importante es la relajación y en parte es cierto porque usamos la relajación para poder sentir nuestro cuerpo, porque siempre tenemos tensiones por el estrés de la vida cotidiana y a veces ni siquiera nos damos cuenta; apretamos los dientes inconscientemente, los puños, subimos los hombros... Todo eso genera una mala circulación que conlleva a una mala postura física y desarrolla, a la larga, problemas más serios entre ellos las hernias discales o la artrosis”, avisa el maestro José Gago, que resume que “el taichí sirve para fortalecer todo el cuerpo y fijar posturas de forma que en el día a día nos movamos correctamente”.

Los beneficios son muchos y de ellos son conscientes los participantes, sobre todo los más mayores puesto que “hay gente que lleva viniendo 10 o 15 años seguidos, solo hace taichí en este curso pero viene cada mes de julio, les gusta, se les nota y no faltan”, asegura el director y corroboran dos de las participantes que llevan un lustro, tras anotarse al gimnasio donde imparte las clases Gago, la Escuela Dinamic, y descubrir esta oportunidad de “empezar el día descansada y animada”.

A lo largo de la trayectoria la asistencia ha cambiado, en los primeros años la mayoría de los participantes eran mujeres, pero hoy en día hay tantos hombres como mujeres e incluso hay días en los que son más los varones. “Creo que se han dado cuenta de que cuidase y mejorar los hábitos es igual de importante para ellos que para ellas, antes las mujeres tenían una mayor conciencia de sí mismas y de lo que significaba cuidarse, pero ahora los hombres se han acercado más a esa cultura y se nota en las clases de taichí donde antes era raro verlos”, indica el maestro.

Lo que no cambia, por el momento, son las edades, siguen predominando los más mayores porque “caló en la gente que es una gimnasia lenta, suave, y lo que quieren es sudar y ganar, pero es importante destacar que el taichí no es eso, es coger un patrón de movimiento que sea muy correcto para tener una calidad de vida y una autonomía muy buena a una edad muy avanzada. Por eso se hizo popular en China, por los beneficios que aportaba para la salud, mucho más allá que como arte marcial, porque esta disciplina tiene más de 800 años y de aquellas no había Seguridad Social, lo que requerían era poder ser mayores valiéndose por sí mismos, lo mismo que ahora”.