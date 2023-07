Ourense apuesta por caras conocidas para lograr representación en el Congreso el 23-J

El ejecutivo central también se decide en Ourense. El PSOE trata de frenar la “ola Feijóo” que gana por poco en las encuestas y estos a su vez tratan de lidiar con el temor de que los azules pacten con la formación de Santiago Abascal, después de hacerlo en más de 140 municipios y también en la Comunidad Valenciana. Sumar se añade a la aritmética para formar un “gobierno progresista”, mientras en el BNG se ven con posibilidades de formar grupo único y tener representación por primera vez por Ourense. Ese es el escenario a un mes de las elecciones generales donde Ourense tendrá que elegir a sus cuatro representantes al Congreso.

Ana Belén Vázquez (PP) será la cabeza de lista del PP por Ourense al Congreso, seguida de la exconselleira do Mar, Rosa Quintana y como tercero y cuarto, irán Celso Delgado, que se puede quedar sin estar en el Congreso después de ocho legislatursa consecutivas, y Miguel Ángel Michinel, edil del Concello de Ourense.

Por su parte el PSOE tendrá a la ex teniente alcalde del Concello de Ourense, Marga Martín, como cabeza de lista, a la exdiputada del Parlamento gallego Noela Blanco como número dos y los dos últimos puestos los ocuparán el alcalde de O Barco, Alfredo García, y José Ramón Fernández Morgade.

Noa Presas, diputada del Parlamento Gallego, fue la elegida por la formación nacionalista para encabezar las listas al Congreso por el BNG por Ourense y le seguirán Eugenio Quintas, Alba Feixó y Artai Gavilanes.

Por su parte la plataforma de Sumar, que engloba a varias formaciones de izquierdas entre ellas Podemos, eligió como cabeza de lista a Víctor Ferreiro que es el actual secretario xeral de Podemos desde el nacimiento de la formación. Estará acompañado por María Mercedes Martínez como número dos, Benjamín Vences como número 3 y Paula Jarque como número 4.

Otras candidaturas

Además de los principales partidos que tienen opciones en la provincia de Ourense a conseguir, al menos, algún diputado, hay otras candidaturas que también se presentan como opciones alternativas a las tradicionales. Una de ellas es VOX que pretende seguir aumentando su representación y lo hará con María Cristina Bravo Bosch. La actual vicepresidenta del partido encabezará la lista de la formación de Santiago Abascal. Su número dos será José Fermín Troncoso que fue candidato a la Alcaldía de Ourense en las pasadas elecciones del 28 de mayo.

También estará presente el Frente Obrero con su candidato David González; Rafael Manuel Fernández del partido Por un Mundo Más Justo (PUM+J); los díscolos de Democracia Ourensana concentrados en la Coalición de Centro Democrático tendrán en José Manuel Palacios su opción para elegir; en la parrilla de salida también estará el partido PACMA con Adrián Abuín como cabeza de lista; Recortes Cero optó por José enrique Tato; el Partido Comunista dos Traballadores de Galiza lo hará con Antón Otero; y el Frente Obrero (FO) eligió a David González.

Ana Belén Vázquez repetirá como número 1 al Congreso de los Diputados tras hacerlo en 2019. Cree que “hay posibilidades de conseguir 3 diputados” y señala que “Baltar seguirá como presidente del partido y de campaña ayudando a lo largo de la campaña”. Alega que “Sánchez discriminó negativamente a Ourense y se ve en la A-76, en la autovía a Lugo o en otras infraestructuras”. Y finaliza diciendo que “nadie conoce tanto como Ourense y lo eso supondría, tener un presidente del Gobierno ourensano. Nadie tiene mejor cartel que el nuestro”

Marga Martín encabezará la lista socialista por Ourense al Congreso de los Diputados los próximos comicios generales siendo la elección de la ejecutiva del PSdeG. Dice que “estamos a tres puntos del PP y es muy remontable”. Sus prioridades son las políticas sociales y destaca los avances en derechos económicos y laborales. El Gobierno de Sánchez hizo frente a la pandemia, la crisis económica, la inflación, la guerra y “a pesar de todo, se subió el salario mínimo un 47% y las pensiones en Ourense “un 8,5%”.Y añade que “veo a Noela en el Congreso, pero me gustaría ver a los cuatro candidatos”.

Noa Presas foi cabeza de lista en 2016 do BNG por Ourense e agora repite con máis expectativas aupadas polos últimos resultados das municipais do 28 de maio. Unha das primeiras reivindicacións será “ter un tren con máis frecuencias, a ampliación da bonificación do tren e cando remata uns prezos asequeibles, ademáis da modernización da vía de tren que está infrautilizada”. E remata dicindo que “entendemos que o noso voto ten un valor dobre, por un lado frear a ultradereita e tamén restarlle un escano ao PP, que vemos como abrazo o discurso de Vox”.

Víctor Ferreiro es elegido por Sumar de la gallega Yolanda Díaz para representar a Ourense en el Congreso. Sabe que será difícil conseguir “representación”, pero confiesa que “nos van los retos y siempre nos crecemos en las campañas”. Sobre los comicios dice que “la derecha no habla de los buenos datos económicos y solo habla de Bildu y otros temas que distorsionan la realidad”. Se plantea, si sale elegido, abrir una oficina del diputado en la ciudad para “recoger las demandas” de sus vecinos para poder llevarlas a la Cámara Baja.