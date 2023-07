“Queremos hacernos hueco en las TICs”

La Escola Superior de Enxeñaría Informática del campus de Ourense acogió esta semana un campamento de verano ideado con el objetivo de aumentar la presencia de las niñas en el mundo de las TICs y su vocación por esta especialidad para que en el futuro puedan dedicarse a ella. Una iniciativa impulsada por la empresa Aldaba en colaboración con las universdades de Vigo y A Coruña.”Como trabajamos en una empresa de tecnología vemos que prácticamente no hay mujeres que se dediquen a ello y queremos que aumente este dato, por eso lo fomentamos desde la infancia”, explica Ariadna Carro, directora de talento de la empres promotora.

Las carreras TIC,s especialmente la ingeniería informática, cuentan con una muy baja presencia femenina que continúa disminuyendo cada curso. En los años noventa había un 35% de chicas que estudiaban informática, una cifra que actualmente está en el 20%. En relación a la infancia, los estudios destacan que, cuando las niñas se acercan a los 6-8 años, empiezan a alejarse de la tecnología y a sentirse menos capacitadas. Este campamento quería demostrarles que son totalmente válidas para continuar su aprendizaje tecnológico en el instituto y universidad. Organización y monitoras creen que han logrado cumplir esta misión.

Un impulso por la igualdad

Ellas, las protagonistas, confirman que acaban esta experiencia felices y orugullosas de que pensasen en las niñas para organizar una actividad que, además de impulsar su participación en el mundo de las TICs, le permitiese aprender nuevos conocimientos. “Con esto demostramos que somos iguales y que no merecemos tratos inferiores. Además, me parece genial que se haga este campamento porque el sector está muy desigual, pues hay más chicos que chicas creando contenidos”, manifiesta Mara, una de las participantes. A lo que Carla añade: “Queremos hacernos un hueco en este mundo y demostrar que los chicos no están por encima de nosotras. Fue muy importante que hubiese más plazas reservadas para niñas”.

Aunque todavía le quedan muchos años para decidir su futuro académico y profesional, la mayoría lo tienen claro: “Nos gustaría formarnos y trabajar en algo relacionado con la tecnología, la informática o la innovación”. Por supuesto, también tienen claro que si pueden repetirán el campamento y se lo recomendarán a más niñas.

Participaron un total de 36 niñas y niños de 6 a 12 años, aunque el 80% de las plazas estaban reservadas para ellas, pues así “se vieron en mayoría en un ámbito en el que normalmente eso no ocurre”, destaca la propia diretora de talento. Cuando idearon la propuesta pensaban que no habría tanta demanda y que no conseguirían cubrir las plazas femeninas. Sin embargo, la realidad fue muy diferente a las expectativas: “Se completó el cupo en muy poco tiempo, incluso hubo personas que se quedaron en lista de espera. Estamos encantados con esta respuesta tan buena y esperamos repetir en próximas ocasiones”, confiesa Ariadna, que ayer no dudó en acercarse a visitar a los participantes durante el acto de calusura del campamento.