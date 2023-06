Durante un trayecto cuyo punto de origen y destino no concreta porque se trata de su vida privada, el concejal Carlos Gómez (PP), que también es parlamentario autonómico, siguió el pleno de Xinzo de Limia del pasado lunes, mientras conducía, levantando la mano para votar cuando le tocaba. El PSOE, que ha perdido en este mandato la alcaldía tras el pacto de los populares con el partido independiente del nuevo regidor, Amador Díaz, ve una “irresponsabilidad” y “temeridad” en la conducta de Gómez. Él se defiende: “Considero que no he cometido ninguna infracción, porque iba atento a la conducción. Es como si fuera escuchando la radio. Tenía la pantalla bloqueada y solo escuchaba el audio”, explica.

El PSOE pide “una sanción ejemplar”, además de “medidas contundentes” por parte del PP y del regidor de Xinzo. Fuentes consultadas en la Dirección General de Tráfico señalan que “aunque no es una conducta ejemplar, no se ve en el vídeo una distracción evidente, ni un uso del móvil mientras se conduce”. "Me conecté con el coche parado al comenzar el pleno" El concejal y diputado sostiene que “me conecté con el coche parado al comenzar el pleno. Una vez que estaba conectado, bloqueé la pantalla y continué el viaje. No me supuso ninguna desatención mayor que la que puede ser escuchar la radio o poner el aire acondicionado. Seguí el pleno telemático por audio, no por vídeo. Iba escuchando un audio”, reitera a este diario. El PSOE cree que fue “un auténtico peligro para la seguridad vial” En cambio, el PSOE asegura que “las imágenes demuestran que mintió cuando dijo que se detuvo para conectarse y que bloqueó la pantalla durante los 22 minutos que participó en la sesión desde su coche”. Durante ese tiempo, los socialistas denuncian que el edil, que estuvo “mirando continuamente la pantalla, siguiendo las intervenciones e incluso votando”, se convirtió en “un auténtico peligro para la seguridad vial”. Tras analizar el vídeo, los socialistas aseguran que “se aprecia cómo se conecta al pleno sin detener el coche, al contrario de lo que él mismo dijo, lo que implica que manipuló el terminal mientras conducía”. El partido socialista compara su conducta con la del presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, que circuló a 215 km/h por la autovía A-52 el pasado abril. “É unha grave irresponsabilidade e unha temeridade que non pode quedar impune”, dice Elvira Lama, portavoz del PSOE y exalcaldesa.