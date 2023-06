La Estación de Montaña Manzaneda inicia la temporada de verano con un variado programa de actividades deportivas y de ocio, y algunas novedades en el campo de la restauración y el alojamiento que se presentarán en breve, señalan desde la entidad. En total, las instalaciones acogerán una veintena de eventos deportivos y de ocio, especialmente musicales, en las próximas nueve semanas. De esta manera, Manzaneda intensifica su apuesta por la desestacionalización y afianza su reconversión en un parque multiaventura y multideporte con actividad durante todo el año.

En el ámbito deportivo, del 8 al 9 de julio acogerá el Tsunami Manzaneda; el 15, la Copa Federación DH, y del 21 al 23, la Copa de España DH-MINI DHM. Ya en agosto, el día 12 se disputará la Marcha Ciclista CicloSil; el 19 el Gladiator infantil, y del 25 al 27, el Motorsport Campus. El 3 de septiembre se celebrará la Marcha ciclista Federación.

El complemento lúdico serán los conciertos del ciclo “Ellas cantan”, con actuaciones todos los sábados de los meses de julio y agosto a cargo de grupos liderados por mujeres. Haban Feeling (1 de julio); Law (8 de julio); Isaura & CO (15 de julio); Soul&Roll (22 de julio); Carolina Rubirosa (29 de julio); Failim (5 de agosto); Alo Jazz (12 de agosto), y Two in the mirrow (26 de agosto).

A esto se suman las actividades propias de la estación: rocódromo, paintball, rutas en bicicleta o parques multiaventura, que complementan las ya ofertadas el año pasado: bike park, rutas a caballo, tiro con arco, tirolina gigante, telesilla turístico, piscina y circuito termal.