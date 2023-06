En la provincia hay 673 profesionales de la abogacía en activo –otros 761 colegiados no ejercen–, y 85 pertenecen a la Agrupación da Avogacía Nova de Ourense. El número de integrantes ha caído en los últimos años, desde los más de 120 de 2015 a las cifras actuales, en correlación con una bajada en los últimos años en el número de nuevos colegiados. La agrupación impulsó una modificación de estatutos para paliar ese descenso y ofrecer, a la vez, apoyo a los compañeros que comienzan con 40 años o más, por razones como la pérdida o el abandono de primeros trabajos, o tras un parón o una renuncia a opositar.

La normativa aprobada en el último mandato permite asociarse con menos de 40 años, o a partir de esa edad si la experiencia profesional no llega a un lustro. Es una de las medidas que destaca como balance de su etapa Yolanda Ramos, la presidenta de la agrupación. Ella y sus compañeros Carmen Silva –secretaria–, Javier González –tesorero–, Bibiana Blanco y José Manuel Fernández –ambos, vocales– terminan su periodo en la directiva del colectivo de jóvenes abogados. La nueva tendrá una renovación completa de cargos y estará liderada por Lucía Álvarez Lorenzo, al frente de la única candidatura presentada. “Ofrecémonos para todo o que precisen”, expresa Ramos.

“O balance destes anos é positivo, malia que a pandemia foi dura e impediunos acadar algúns obxectivos”, introduce. “Aínda así, conseguimos modificar os estatutos, que estaban un pouco obsoletos e precisaban adaptación aos novos tempos. Ademais, puidemos cambiar o nome da agrupación ao galego, para poñer en valor o idioma propio. Había que dar ese impulso, porque o galego ten escasa presenza na xustiza. Supón un respaldo para que moitos cidadáns que o falan saiban que tamén poden facelo nos xulgados, sen ser discriminados e sen que as súas pretensións sexan menos atendidas por non expresarse en castelán”, resalta la presidenta.

La agrupación presta apoyo a los nuevos abogados con formación, resolviendo dudas, ofertando actividades de ocio y fomentando un espíritu de compañerismo en una profesión de cariz individualista. “Queremos ser equipo e familia”, subraya Ramos. “Somos como un hermano mayor”, completa Bibiana Blanco.

“Comezas de cero, tes que ir facendo clientes e intentando cobrar. Véndese unha imaxe romántica do avogado de antes, pero que hoxe en día non temos”

Además, el colectivo opera como un organismo de representación que defiende los derechos e intereses de la profesión. “Loitamos polas cuestións que consideramos que hai que mellorar, como a xustiza gratuita, que é un piar do Estado de Dereito”, destaca la portavoz. “Non se valora o traballo do avogado do turno de oficio, cando as enquisas indican que é un servizo público co que a cidadanía está moi satisfeita”, recuerda la presidenta.

Los primeros pasos en la abogacía se encuentran con dificultades. Inicios como pasantes o falsos autónomos, con falta de práctica, experiencia e ingresos. “Comezas de cero, tes que ir facendo clientes e intentando cobrar. Véndese unha imaxe romántica do avogado de antes, pero que hoxe en día non temos”, reconoce Ramos.

Entre los problemas que se vuelven más notables en los primeros años –una etapa que suele coincidir con la maternidad y paternidad–, está la dificultad para conciliar la vida laboral y familiar. “Hai compañeiras que xa non deciden ter fillos, e moitas que si, intentan programar o parto para agosto, porque é o único mes algo relaxado”, afirma Ramos. “Quizá no tanto en Ourense, pero hay casos de compañeras a las que no les suspenden vistas pese a estar a punto de dar a luz”, explica Carmen Silva.

“Mi hijo nació un 20 de junio y el 22 ya tuve un juicio”

Se suma al hecho de que la mayoría de los letrados son mutualistas, y no afiliados a la Seguridad Social, de manera que apenas pueden permitirse un permiso tras tener hijos. “Se pechas o despacho, quedas sen ingresos”, resume la portavoz. “Mi hijo nació un 20 de junio y el 22 ya tuve un juicio”, añade Javier González.

En opinión de este abogado, la meta de la conciliación halla cada vez más trabas. “Se está poniendo peor, no tenemos derecho a nada. Hay compañeros con dificultades para que les suspendan vistas, incluso por circunstancias cotidianas como que tu hijo enferme”, lamenta. “Lo que les pasa a los demás también nos puede ocurrir a nosotros”.

"En los inicios notas faltas de respeto"

En la abogacía, una profesión competitiva y exigente, “cando es novo non te respetan da mesma maneira”, lamenta Ramos. “Una de las dificultades al empezar es el trato”, enlaza Carmen Silva. “Al principio te mueves con cierto miedo y el carácter se va forjando con años de experiencia. Llegas a un juzgado y notas faltas de respeto, tanto a nivel personal como hacia nuestro trabajo”, asegura.

Machismo y paternalismo con mujeres abogadas jóvenes

Por ser mujer, además de joven, algunas letradas han vivido situaciones indeseables por culpa de menosprecios de clientes y, en ocasiones, también de otros operadores jurídicos. “Abres a porta e dinche que queren falar co avogado. ‘Si, teno diante, dígame’”, pone Yolanda Ramos como ejemplo. “Tristemente, ás veces tamén notas paternalismo por parte de compañeiros, como un ‘neniña’”, añade.