Vídeos grabados por vecinas delataron a un mayor que abusó de una niña con discapacidad

La Audiencia Provincial de Ourense condena a 5 años de prisión a un septuagenario por un delito continuado de abusos sexuales sobre una menor con una discapacidad que tenía 12 años. El tribunal ve probado que el acusado, nacido en 1943, entre los meses de noviembre de 2020 y marzo de 2021, tanto en su domicilio como en su finca y en la calle, “hizo lascivamente diversos tocamientos en los pechos y genitales a la menor, nacida en 2008 y afectada por una discapacidad del 46%”.

Los magistrados indican que “el retraso madurativo y trastorno del lenguaje” hacen a la víctima “especialmente vulnerable”. El procesado, residente en la misma localidad que la víctima, “tenía perfecto conocimiento de la edad de la menor y de su discapacidad, aprovechándose de su discapacidad para hacerle los tocamientos lascivos”, recogen los hechos probados de la sentencia.

La Audiencia le impone la prohibición de aproximarse durante 7 años a una distancia inferior a 50 metros de la víctima, así como a su domicilio, colegio o a cualquier lugar donde esté. Tampoco podrá comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante el mismo tiempo. En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la menor con 3.000 euros.

“A diferencia de lo que ordinariamente ocurre en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, perpetrados en la clandestinidad, en el presente caso, junto con la declaración de la menor, contamos con los testimonios de varias vecinas que vieron al acusado tocar de manera lasciva a la menor”, indican los magistrados en la sentencia, que no es firme aún y admite recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El tribunal “no alberga duda alguna sobre la credibilidad y fiabilidad de la menor”

En el juicio, el encausado negó haber realizado tocamientos a la menor, así como que ella hubiese entrado en su casa. Solo admitió que en alguna ocasión le ofreció fruta a la menor. En su declaración tras los hechos, la víctima aseguró que él le ofrecía galletas primero, y después un beso y, pese a que ella se negaba, el septuagenario la agarró y le realizó tocamientos. La Audiencia Provincial de Ourense considera que la versión de la perjudicada contiene “un relato libre y sucinto, pero lo suficientemente ejemplificativo”.

El tribunal “no alberga duda alguna sobre la credibilidad y fiabilidad de la menor”. Según los magistrados, “no hay motivo” para no dar validez a su versión. “Dentro de sus limitaciones, ofrece un vívido y descriptivo relato de los abusos padecidos. Y el detonante de la denuncia no es otro que la alarma que in crescendo se va creando entre las testigos, vecinas del lugar, y que en la creencia de que en este tipo de delitos “es la palabra de uno contra la del otro” deciden finalmente grabar con el teléfono móvil al acusado y a la menor, dando cuenta al tío de la menor”, explica la sentencia. La grabación fue aportada a la Guardia Civil y visionada en el juicio. El procedimiento judicial se inició tras la denuncia del tío.

“Una abrumadora prueba” contra el acusado

Los testimonios de cuatro vecinas son “una abrumadora prueba de cargo”, afirma la Audiencia. Una de las testigos declaró que un día, cuando llevaba a su hijo a la parada del autobús escolar, vio al acusado tocar con la mano en la nalga a la menor, y la soltó cuando vio a la vecina. Otra de estas testigos clave presenció “conductas que sin ser delictivas eran un tanto extrañas y de las que informó al tío de la menor”, además de observar un tocamiento “que fue grabado”, recoge la sentencia.

Asimismo, otras dos personas contaron a otra vecina “los tocamientos sexuales que ellas habían observado, la primera uno solo y la segunda varios”. Una testigo “vio claramente al acusado en una ocasión hacer tocamientos a la menor el día que fueron grabados”.

En uno de los vídeos aportados como prueba se observa “cómo el acusado, cuando la menor está con la espalda apoyada en el hórreo, le pone la mano en el seno izquierdo y le da un beso en la boca, apartándolo la menor con sus brazos”.