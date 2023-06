Denuncian esperas de hasta 8 horas en Urgencias y el Sergas asegura que el servicio funciona bien

El sindicato de médicos O’Mega destaca en un comunicado que la falta de personal médico y la sobrecarga de trabajo derivado del aumento de la demanda asistencial empieza a verse reflejado con colapsos en los servicios de Urgencias de los hospitales públicos gallegos. “Esta problemática se viene repitiendo de forma periódica y se intensifica en épocas como el verano. Sin embargo, el Sergas no ha implementado ninguna solución ante la inminencia de la vacaciones estivales”, denuncian.

Según los datos recabados por el mismo sindicato, el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cuenta con una situación especialmente más complicada, pues su servicio de Urgencias recibe una media diaria de entre 220 y 230 pacientes y el hospital tan solo tiene previstos cuatro médicos de guardia en horario nocturno -el mismo número que el hospital de Verín que atiende a una población mucho menor- y algunas noches, el servicio se puede llegar a reducir a dos médicos durante los próximos meses. Esto se traduce en “usuarios que esperan entre cinco y seis horas para ser atendidos, o incluso hasta ocho los lunes y viernes”.

O’Mega también critica que “lo único que plantea la gerencia del hospital es contratar a médicos que no han realizado el MIR y que, por ello, carecen de la especialidad. Algo que no solucionaría la problemática”.

Por su parte, la gerencia del CHUO y el propio Sergas desmienten que exista una situación de colapso y aseguran que hay una plantilla bien repartida para las Urgencias: “El cuadro de personal facultativo en este servicio está perfectamente dimensionado a su actividad con 34 plazas de personal médico y presencias por turnos adaptadas a cada tramo, en ningún caso únicamente dos profesionales. Por lo tanto no se registran demoras ni en el Hopital de Ourense ni en los de Verín y Valdeorras por falta de personal”.

En respuesta a la situación de saturación que se pueda vivir en verano con motivo de las vacaciones de los sanitarios, confirman que, coincidiendo con el final de la última promoción MIR, ya hay cuatro nuevos médicos especializados en el servicio de Urgencias que se incorporaron a la plantilla. Además, adelantan estar trabajando “en un plan de contingencias específico ante las dificultades de contratación para sustituir al personal durante sus permisos estivales”.

Trabajar en urgencias

Pilar Garzón, además de ser la presidenta del Colegio de Médicos, trabaja en las Urgencias del CHUO, por lo que es una de las médicas que vive en primera persona la situación de este servicio: “No hay 34 personas en la plantilla. Me sorprende que el Sergas diga que tenemos una plantilla bien dimensionada. Puede decir que no se encuentran médicos, pero no puede asegurar que los cuadrantes están bien cuando hay un déficit de personal”.

Ella misma confirma que la situación de cara los meses de verano es complicada cuando las vacaciones están a punto de empezar para muchos sanitarios: “A día de hoy el servicio de urgencias tiene una lista de más de doscientas horas sin cubrir y todavía no se sabe quien va a hacerlo. O’Mega habla de que puede haber noches con dos médicos de guardia porque se refleja así en el calendario de julio y agosto. Puede que se cubran, pero de momento esta es la realidad”.

Por supuesto, cree que la solución está en un aumento de las contrataciones durante todo el año. “Tenemos que ver a los pacientes, explorarlos, analizar su historia previa y escribir la actual, solicitar pruebas y analizarlas. Según las sociedades científicas un paciente con un triaje de prioridad amarilla tiene que ser atendido en menos de 60 minutos . Si tardamos una media de 40 minutos y tienes 10 pacientes son 400 minutos, con la plantilla actual las cuentas no salen y esto se traduce en demoras y situaciones de presión asistencial. La forma de arreglar el problema es sencilla, más personal”, concluye Pilar.

El sindicato pide una Mesa de Negociación

Ante el temor provocado por la situación de colapso, el sindicato O´Mega reunió en Santiago a médicos de los hospitales de la comunidad gallega para abordar la problemática. “En el encuentro quedó patente el descontento de los facultativos debido al constante incremento de la actividad asistencial, la falta de personal por el escaso atractivo de las plazas, las largas jornadas de trabajo por una asistencia continuada abusiva, el inadecuado reconocimiento laboral a los mayores de 55 años y unas retribuciones que no se ajustan a los criterios de responsabilidad y penosidad de este servicio”explican. Tras esta reunión O´Mega dirigió al presidente de la Xunta, a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Gerencia del Sergas, a la Consellería de Sanidade, a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y al Valedor do Pobo una escrito en el que solicita una reunión con responsables de la Administración autonómica. El objeto de dicha reunión es la constitución de la mesa de negociación con representantes de los trabajadores para analizar los temas que afectan al desempeño profesional e intentar buscar soluciones a los problemas de este servicio.