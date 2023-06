Roberto González : “Antes había agresiones como la de Ourense una vez al mes, ahora cada semana”

Agentes de Policía Nacional agredidos en A Coruña, Vigo, Pontevedra o Ourense. Ese es el saldo de heridos en la última semana y una situación que “preocupa” al cuerpo en Galicia. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, Roberto González, ve una “falta de percepción de la autoridad” por parte de una parte de la sociedad y un denominador común en la mayoría de las agresiones que son los problemas de salud mental, mezclados, en bastantes casos, con sustancias estupefacientes o alcohol.

–¿Cómo vive el cuerpo las últimas agresiones concentradas en una semana?

–Lo vivimos con preocupación, porque nuestra labor es esencial para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y últimamente estamos viendo como la figura de la autoridad se encuentra deteriorada. Nos encontramos con dificultades para llevar a cabo nuestro trabajo con gente más agresivas y gente que se enfrenta a los policías de una forma más constante y con mayor violencia. Antes podías ver un altercado como el de Ourense, Coruña, Vigo o en Pontevedra una vez al mes, pero ahora todas las semanas se producen este tipo de agresiones.

–¿Hay algún denominador común entre las agresiones que se registraron en la última semana en diferentes puntos de Galicia?

–Sí, hay uno, no en todas pero sí en la mayoría de las intervenciones que tenemos que desde la salida de la pandemia es que se produjo una explosión del ocio nocturno, que es bueno que la gente recupere la normalidad, pero sí que observamos más alertas y requerimientos donde encontramos a personas con problemas de salud mental y eso mezclado con el consumo de alcohol y de drogas pues genera un cóctel que muestra cara más agresivas y violenta de las personas. Ese es un punto común y otros jóvenes, en algunos casos menores, que no respetan las indicaciones de los agentes.Nos preocupa esta situación no solo como policías, sino también como ciudadanos.

–¿Tiene alguna explicación a esa falta de autoridad en la población juvenil?

–Habría que hacer un análisis más profundo de cuál es el motivo, habría que ir a las escuelas, a las casas, a lo que le transmitimos a los hijos y nietos y a las generaciones más nuevas que se miran en el espejo de los mayores. Si no se trabaja esa tolerancia a la frustración, eso genera que cuando tengan un problema con la justicia como con la policía o cualquier situación de la vida, reaccionan de una forma que no se debe hacer.

–Ve un aspecto social, pero también hay un aspecto de dotación de medios materiales y personales.

–Sí, a día de hoy urge priorizar el servicio que prestan los grupos de atención al ciudadano, porque si acuden una o dos dotaciones a una reyerta multitudinaria entre muchas personas se hallarán en una situación de vulnerabilidad porque un grupo en masa se muestra más agresivo y tiene más sensación de impunidad. Necesitamos reforzar ese tipo de servicios que son los que están en la calle y son los que tienen que responder ante esas situaciones, los primeros intervinientes y los más expuestos y más descuidados por la Administración.

–Y, ¿medios materiales?

–Asignaron gracias a la reivindicación del SUP, varios dispositivos electrónicos de control (pistola táser) y a día de hoy no hay ni una sola en uso, están guardadas en los armarios porque no se dio formación ninguna y no hay agilidad en todo lo que hace la Dirección General de la Policía. Se ve que en algunas intervenciones concretas, ese medio es una alternativa más y nos puede ayudar a salvar la vida de la persona amenazando e incluso las nuestras.

–Como pasó en Ourense.

–Sí, la tuvimos en esos términos donde una persona con un arma blanca trató de apuñalar a los compañeros y gracias a la intervención coordinada, rápida y eficaz, empleando el escudo de protección que tienen en los vehículos pudieron inmovilizar a la persona y poner a diposición judicial. La formación continuada es esencial y que se hagan de una forma más regular y dentro de la jornada laboral.

–¿Qué le diría a esas personas agresoras o que potencialmente lo pueden llegar a ser?

–Cuando alguien llega a ese punto de usar la violencia, de amenezar con quitar su vida o la de los demás, es normalmente, tras un cúmulo de circunstancia que colman el vaso de una situación traumática, muchas veces a nivel psicológico o a nivel de consumo de sustancias u otras adicciones. Desde el SUP estamos muy concienciados con la salud mental de los policías. Todos tenemos la posibilidad de detectar esos signos de alerta de las personas que pueden estar pasando un mal momento por muchos factores.En este sentido, hay profesionales que pueden ayudar y nosotros mismos porque en la prevención cada individuo tiene su importante cota de implicación.Un número elevado de las intervenciones a las que acudimos están presentes patologías psiquiátricas o psicológicas que afectan y perjudican a la seguridad ciudadana. Los Policías hacemos muchas veces la función de psicólogos. Todos como sociedad podemos hacer siempre algo y ayudar a las personas que están pasando un mal momento. Para nosotros es fundamental la colaboración ciudadana en la prevención e ivnestigación de cualquier delito.