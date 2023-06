De profesión, placero: tres puestos libres para emprender en la plaza de abastos

Años de estudio, ABAU o universidad, para luego, muy a menudo, pasar a la lista del paro o dedicar años a una oposición para poder conseguir un empleo. ¿Por qué no emprender para independizarse y empezar por un pequeño negocio en la plaza de abastos de Ourense?

Es la propuesta de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de As Burgas que, por primera vez en cuatro años, tiene tres puestos libres, dos de ellos por jubilación de sus concesionarios.

“La propuesta es muy interesantes, porque este mercado lleva tiempo viviendo muy buen momento en cuanto a movimiento y ventas y los precios del alquiler de los locales son desde 250 a 450 euros al mes, según el tamaño, y una duración de 7 años”, explica el gerente de las instalaciones, Alberto González.

El largo plazo de concesión permite a aquellos que se animen a hacer una apuesta de futuro por un modelo de negocio como los mercados tradicionales, que han vuelto a ponerse de moda en toda España tras el COVID, poder trasladarse del edificio eventual ubicado en la Alameda.

“Solo dejamos excluidas para ocupar esos puestos las ofertas relacionadas con hostelería, porque ya están completas en esta plaza”, indica el gerente. Este mercado, que ha visto también cómo hay una demanda de población joven, aficionada ahora a la cocina, y que se apunta a los buenos precios y alta calidad de oferta y productos gourmet, ha notado también la incidencia del bono comercio “y muchos ciudadanos y ciudadanas emplearon esos 100 euros aquí, en alimentación”, indica el gerente.

Las personas que quieran abrir una vía de futuro en un puesto de un mercado tradicional “pueden optar aquí por otro tipo de actividad, incluso artesana, que no hay, y se podrán beneficiar también de la plataforma de venta y otros servicios a domicilio, con los que cuenta este mercado”, afirman. Esperan que el nuevo gobierno local incluya entre sus prioridades, esa promesa incumplida, que es el remate de las obras del edificio civil las conexiones y el realojo para dejar libre ya ese paseo de la Alameda que ocupan de forma provisional.

Este mes se cumple un lustro con el mercado en obras y sin fecha de realojo

Los comerciantes de la plazas de abastos de As Burgas fueron realojados en junio de 2018 en las instalaciones provisionales ubicadas en el paseo central de la Alameda. Este mes se cumplen, por tanto, 5 años en una instalación efímera, y a la espera de que remate la remodelación del edificio civil. Según los placeros, el primer reto del nuevo gobierno municipal debe ser “realizar de una vez el proyecto de urbanización del entorno de la plaza para poder reabrirla. Darle viabilidad, pues la accesibilidad es mala, con un ascensor interior que no soluciona el problema y un doble elevador para carga y descarga que obliga a mover dos veces la mercancía”, indican. Exigen una conexión con el parking de Alameda “que no es complicada; una pasarela que conecte con el puente murallón y facilite el acceso a personas con carritos de compra, de bebé o sillas de ruedas, y saber qué ocurrirá con los puestos que quedan en el exterior, pues hay negocios como los de floristería que, por tema sanitario, deben de quedar en espacios exteriores a la zona de alimentación y no saben como se distribuirá”, indica el gerente. Es evidente que “las obras deben de llevar pareja la reforma del rianxo, un apartado que tiene demanda pero en otras condiciones” y ese plan de realojo y reparto de puestos que es también urgente”, indican. Muchas asignatura pendiente para el nuevo gobierno.