Ourense combate el primer episodio de calor extremo con la apertura de las piscinas de Oira

Ourense vive su primer episodio de temperaturas extremas del verano. Ayer, se convirtió en la provincia gallega con más calor alcanzando máximas de 35.3º. De hecho, según los datos de MeteoGalicia, Leiro, el barrio de A Ponte, Arnoia y el barrio de As Lagoas fueron los cuatro puntos más calientes de Galicia con temperaturas desde los 35.3º hasta los 34.5º.

Para hoy las previsiones continúan en la misma línea, aunque las máximas subirán hasta los 37º y las mínimas no bajarán de los 18º, consiguiendo así una diferencia de hasta ocho grados de temperatura con A Coruña y Vigo y de cinco grados con Ferrol, Pontevedra, Lugo y Santiago de Compostela. En la jornada del domingo “se relajarán las temperaturas por la llegada de los restos de un frente no activo con aire frío”, según apuntan desde MeteoGalicia. Aun así, este fenómeno no hará que los termostatos bajen de los 30º en los primeros días de la próxima semana.

Abren las piscinas de Oira

La llegada del calor se vio reflejado en la imagen de piscinas y playas fluviales abarrotadas de bañistas. Una imagen que se repetirá a diario hasta el final de la temporada estival. Las piscinas municipales de Oira fueron las protagonistas de la jornada de ayer, pues abrieron sus puertas por primera vez para recibir una gran afluencia de gente que quería inaugurar con un baño los primeros días del verano. “Venimos a estrenar las piscinas, con este calor no hay otra opción. Teníamos muchas ganas ya porque este año abrieron más tarde”, comenta en la entrada Pilar López, que no dudó en acercarse a primera hora para aprovechar una jornada completa. “Es ideal que las inauguren justo con la llegada de estas altas temperaturas”, añade Marcos Clemente, otro de los usuarios que llegó a la hora de la apertura para darse el primer chapuzón de la temporada.

Este espacio de ocio para combatir el calor ourensano estará abierto todos los días de la semana, incluidos los festivos. Lo hará de forma ininterrumpida en horario de 11.00 a 20.45 horas. Por las mañanas el acceso será libre, pero por las tardes será necesario hacer una reserva previa y gratuita a través de la página web del Concello de Ourense (www.ourense.gal), del propio Consejo Municipal de Deportes (www.deportesourense.com) o de la aplicación móvil “Piscinas Municipales Ourense”, disponible para dispositivos Android e IOS. La idea de un aforo controlado a partir de las 16.00 horas se inició con la pandemia y ahora se mantiene. Los ourensanos creen que es una buena opción. “ Estoy encantada con que haya reserva porque se controla el afora y es más fácil vigilar a los niños. Si no llega a haber este método probablemente no viniese”, confiesa María Ángeles Fernández mientras hacía cola con su pequeño para estrenar las piscinas. Andrea Núñez también está a favor de esta medida porque “es una manera de disfrutar mejor del espacio”. Ayer a las 16.00 horas había reservadas ya 725 plazas de las 800 que hay disponibles cada día.

Predicciones para el verano

Según apunta Francisco Infante, delegado territorial de la Aemet en Galicia “el trimestre julio, agosto, septiembre va a ser más cálido de lo normal, pero también algo más húmedo en la mitad sur (provincias Pontevedra y Ourense) por la presencia de tormentas”, Esta predicción, recalca, “no tiene la misma fiabilidad que las diarias, pero son las primeras hipótesis que se han estudiado”.

Esta meteorología tendrá en vilo a los servicios de extinción de incendios, pues el índice de riesgo diario alcanzará los valores extremos en numerosas ocasiones en la provincia de Ourense. De hecho, desde mañana la Xunta prohibe las quemas agrícolas y forestales de particulares en toda Galicia. Esto implica que no se darán más permisos y los ya concedidos quedarán suspensos. La decisión llega tras evaluar la evolución de la situación meteorológica, pues desde el jueves la temperatura a ido incrementando cada día.