“Garantizar los derechos de los viajeros de ferrocarril, aumentar la calidad y la eficacia de los servicios de transporte de viajeros e incrementar la cuota correspondiente al transporte ferroviario en relación con los demás medios de transporte”. Ese es el objeto del nuevo reglamento que aprobaron el Parlamento Europeo y el Consejo, en el pasado mes de mayo, para que sirva de base para garantizar los derechos de los viajeros.

Las plataformas de usuarios de Media Distancia Galicia y Perder O Tren lo ven muy bienvenido y comentan que “servirá para que las personas dejemos de ser el eslabón más vulnerable y además servirá para impulsar la movilidad sostenible, con el tren como la locomotora de la cohesión social y la descarbonización”. Pero, ¿será el fin de los retrasos con este reglamento?

La nueva norma aprobada por las instituciones europeas con potestad legislativa es vinculante en todos sus puntos y los países miembros deben cumplirla en forma y objetivos. Uno de ellos son los retrasos sistemáticos que se producen en España, en diferentes corredores, y también en Galicia con especial atención entre Ourense y Santiago y el eje atlántico. La norma dice que nace para “instaurar un sistema de indemnización para los viajeros en caso de retraso, en particular cuando dicho retraso responda a una supresión de un servicio o a una pérdida de enlace. En caso de retraso en un servicio de transporte de viajeros por ferrocarril, la empresa ferroviaria debe conceder a los viajeros una indemnización basada en un porcentaje del precio del billete”. Pero, ¿cómo se indemniza un billete que es gratis? Es la pregunta de los usuarios ourensanos, y gallegos, que reclaman al operador ferroviario mediante quejas y reclamaciones pero que no tienen contestación. “Muchas veces pasan meses sin contestar, no sabes a dónde va a parar esa queja o reclamación, porque no sabes si está registrada o no. Por ejemplo nos tiene pasado con las devoluciones de las fianzas de los abonos, que todavía hay gente que las está reclamando, es un despropósito”, dicen las plataformas de usuarios que reivindican un canal de comunicación directo, transparente y eficaz no solo en materia de transparencia de cara al consumidor, sino también en la gestión de las incidencias que se producen a diario en las vías gallegas.

La norma establece que “el viajero es la parte más débil del contrato de transporte, motivo por el que deben defenderse de sus derechos” y emplaza a crear procedimientos “ágiles y simples” para solicitar las indemnizaciones pertinentes, los reembolsos o la tramitación de quejas. La responsabilidad de los retrasos recae en el operador ferroviario siempre y cuando no sean circunstancias sean ajenas a la explotación ferroviaria, sea culpa del viajero o comportamientos del viajero. Las plataformas de usuarios ven la norma como “una llamada de atención a Renfe” ya que en la misma se indican unas normas mínimas de calidad para hacer frente a las perturbaciones del servicio como son estadísticas de llegadas en hora, porcentaje de servicios por intervalos de retrasos o el retraso medio global por los servicios explotados según el tipo de explotación.