Ana Villarino cae como futura diputada por Verín en favor del portavoz del PP en A Gudiña

El baltarismo perdió ayer uno de sus peones en la elección de diputados para la Diputación Provincial, al caer la alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, que es además secretaria general del PPOU y que sonaba como posible sucesora de Manuel Baltar en la presidencia, pero mantiene otro de los suyos, José María Lago, portavoz, exalcalde de A Gudiña, y portavoz del PP en ese concello, y también del agrado de la cúpula gallega, que fue elegido con los votos de los ediles populares de la Junta Electoral de Zona (XEZ) de Verín.

Esta nueva designación de diputados populares, coincidió con la primera aparición en un acto público de Manuel Baltar, tras días desaparecido de la vida política y social, después de las presiones que le obligaron a renunciar a la Diputación, y del anuncio del PPdeG de tendrá que abandonar también la presidencia del PP de Ourense, a medio plazo.

El acto en el que coincidieron fue la inauguración del centro logístico de farmacéutica Cofares en Ourense, donde Baltar coincidió con el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda y ambos, a preguntas de los informadores, ambos escenificaron la cordialidad, “el consenso” que regirá en la elección de los nuevos diputados provinciales, entre los que se elegirá al sucesor de Baltar.

Pese a que Ana Villarino había sonado en distintos foros, no solo como diputada por Verín, sino como la posible candidata a presidir la Diputación Provincial, fue el portavoz del PP en A Gudiña, José María Lago el que “pidió permiso al partido y recogió los avales necesarios para presentarse, pues Villarino no lo intentó ante el temor de no conseguir los apoyos necesarios” indican fuertes próximas al PPdeOU.

De este modo, José María Lago formará parte de la corporación provincial para el mandato 2023-2027 dentro del grupo popular, tomando posesión de su acta de diputado en la sesión de investidura de la corporación provincial que se celebrará en el mes de julio.

José María Lago mostró su “agradecimiento a los compañeros populares” por ser elegido como diputado por parte de la XEZ de Verín, integrada por los ayuntamientos de Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, A Mezquita, Monterrei, Oímbra, Riós, Trasmiras, Verín y Vilardevós. “Poder ser diputado provincial en el próximo mandato es un honor y especialmente, un motivo de enorme responsabilidad”, señaló Lago, que avanzó su motivación de “trabajar con todas las ganas del mundo a favor de mi comarca y mi provincia”.

El PP cuenta con 12 diputados en la provincia, de los cuales 6 saldrán de los concellos del partido judicial de Ourense, que son los están sin designar. Cinco de esos seis diputados de la zona rural, feudo tradicional del baltarismo, ya están elegidos con anuencia de Baltar. Faltan solo 1 que está pendiente de la resolución de los contenciosos de Celanova y Carballeda.

Un traspaso tranquilo

Según fuentes populares, no se prevén sorpresas. El PPdeG trata de llegar en calma a los ya inminentes comicios generales, afirman, campaña que todavía dirigirá Baltar al ser aún presidente del PP de Ourense y por tanto los diputados de la provincia serán de consenso. Los alcaldes tienen que seguir trabajando en esa búsqueda del voto, ahora para Feijóo, sin aspavientos.

Se teme que podría haber algo más de fricción en la elección de los diputados por el partido judicial por Ourense, esos 6 del PP, entre los que se prevén que puedan haber rostros nuevos en el hemiciclo decididos por el PPdeG. “Posiblemente sea de ahí, de alguno de esos diputados Ourense de donde salga el próximo presidente de la Diputación” indican fuentes próximas al PPdeOU.

Por otro lado ayer, y ante la declaración del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome de que tras ser investido, el PSOE ha intentando negociar de nuevo la Diputación de Ourense, el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, ha asegurado que su partido seguirá trabajando para poder liderar la Diputación ourensana puesto que para los socialistas “era y es una prioridad” que haya gobiernos progresistas en Ourense.

“Sigue habiendo una evidente necesidad de cambio y el PSdeG va a seguir trabajando para que haya un cambio”, ha dicho Lage en rueda de prensa, que sin embargo no quiso dar credibilidad a a las declaraciones de Jácome.

El número dos del PSdeG ha incidido no obstante, en la importancia de dar un cambio a “todas las instituciones que llevan mucho tiempo bajo líneas de actuación que no son las deseables en una sociedad democrática, moderna y contemporánea”.

Paula Prado dice que Cabezas no será el presidente y le recuerda que dijo que se iba

La secretaria general del PP deG, Paula Prado no adelantó quien será el futuro presidente de la Diputación de Ourense, en sustitución de Manuel Baltar, pero, en una entrevista ayer en el programa de la CRTVG Galicia por Diante, dejó claro que “no será Manuel Cabezas”. Paula Prado, invitó además a este último de forma indirecta, a tomar la puerta de salida, al recordar que “Cabezas dijo que dejaría la política” si no ganaba la Alcaldía de Ourense, y reconoció que “hay que hacer autocrítica, ver por qué no se sacó el mejor resultado y a partir de ahí, reconstruir”. En esta misma entrevista radiofónica, Prado responsabiliza a PSdeG y BNG del acuerdo al que llegó el PP para permitir que Jácome fuera alcalde por ser el más votado, a cambio de que les deje la Diputación de Ourense, pues “tuvieron una actitud sectaria” y no atendieron, dijo, las propuestas que se le hicieron desde la ciudad. “Lamentablemente el PSdeG y el BNG preferían el pacto del aparcamiento, el pacto en el descampado. Ellos estaban pactando con Jácome para apartar de todo al PP. Su sectarismo les podía más que sentar a hablar con los nosotros”, afirmó. También indicó Paula Prado que espera poder tener entendimiento con el alcalde de Ourense.

Recurso de Celanova

Además el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por la agrupación electoral Celanova Decide, por el que pedía la subsanación de la comunicación telemática de los resultados electorales del pasado 28 de mayo.

Ha inadmitido el recurso presentado por el partido que lidera el regidor municipal en funciones, Antonio Puga, porque acudieron a los tribunales antes de haber agotado la vía administrativa.

Por ello e pleno de constitución del Ayuntamiento de Celanova sigue previsto para el próximo 7 de julio, retrasa la constitución de la Diputación que debe esperar a la conformación de este ayuntamiento y afecta al partido judicial de Ourense, que reparte 15 de los 25 diputados que conforman la institución provincial.

Desfile de Políticos en la inauguración del centro logístico de Cofares

El reencuentro de Alfonso Rueda y Manuel Baltar se producía en la inauguración de un gran centro logístico Cofares, en el polígono industrial de San Cibrao, que construido en una parcela de 10.529 metros cuadrados, y con capacidad para 23.000 referencia a través de las 27 rutas de reparto simultáneo en la provincia de Ourense, Lugo y Pontevedra. Unas instalaciones modernas, que garantizan incluso la mejor conservación de la farmacología más delicada y cuyo acto inaugural fue todo un desfile de políticos. El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha copresidido con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este gran pulmón logístico, pero allí estuvieron también el conselleiro de Sanidad, Julio García, la alcaldesa del Concello San Cibrao Das Viñas, Marta Novoa, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Emilio González, que han podido comprobar de primera mano las buenas prácticas de distribución para garantizar la custodia y entrega segura del medicamento a través de las farmacias a las que se destinan estos productos.