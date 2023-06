Susana, de Alcohólicos Anónimos: “Pierdes todo, incluso tu familia se separa de ti”

La OMS estima que un 10% de la población mundial es alcohólica. Una enfermedad que la propia organización define como “progresiva, incurable y mortal”, pues cuando un usuario la padece empieza a beber y no puede parar sin ayuda. Para tratar el alcoholismo nació en Estados Unidos, hace 90 años, el primer grupo de Alcohólicos Anónimos. Esta iniciativa, basada en conversaciones entre enfermos en las que contaban su experiencia con el alcohol, se convirtió en la mejor forma de superación. De esta forma, el grupo empezó a extenderse a otros lugares del mundo. La ciudad de As Burgas está entre esos lugares, aquí nació hace 22 años.

Los efectos del alcoholismo

Susana J. e una de las integrantes del grupo 24 Horas Ourense de Alcohólicos Anónimos. Actualmente, gracias a las charlas con otros enfermos, es capaz de reconocer que sufre la enfermedad y de ayudar a más personas que están en una situación similar. Sin embargo, llegar hasta aquí no fue una tarea fácil para ella. “Yo no era consciente de lo que me pasaba, solo sabía que estaba mal, que mi vida se estaba volviendo un caos y que no paraba de consumir alcohol”, recuerda Susana.

Intentó dejarlo en numerosas ocasiones, también se lo prometió a su familia y amigos, pero estaba tan sumergida en el alcoholismo que caía una y otra vez. “Lo que un día empezó por diversión se convirtió en problemas en el trabajo y con todos los que te rodean. Poco a poco vas perdiendo cosas, eres consciente de ello, pero necesitas el alcohol para seguir funcionando y porque piensas que es lo que te ayuda, y al contrario, cuanto más bebes más problemáticas, hasta que lo pierdes todo. Incluso tu familia y amigos se acaba separando de ti”, confiesa.

Ahora que ha conseguido vivir su día a día alejada de la bebida, reconoce que haber aceptado entrar al grupo fue su salvación. Por eso, aconseja a todas aquellas familias que están pasando por este problema que prueben el mismo método: “Mi familia me sacó las castañas del fuego en numerosas ocasiones, pero llegó un momento en el que me dijeron basta y me ofrecieron ir a Alcohólicos Anónimos. Como estaba de resaca y susceptible acepté. Ahora puedo decir que esto me ha salvado la vida”.

La importancia de conversar

Pablo también es otro de los integrantes del grupo que a día de hoy es capaz de dar la cara y reconocer sin vergüenza que tiene un problema con la bebida. “Cuando atravesé por primera vez la puerta del local y leí en el cartel las palabras Alcohólicos Anónimos me impresionó mucho, ahora tengo una vida plena y he conseguido todo lo que una persona puede ansiar”, reconoce. Tardó tiempo en darse cuenta que la mejor solución pasaba por pedir ayuda porque tenía miedo a dejar el alcohol. “Sentía que beber era mi muleta para enfrentarme a los problemas, pero en lugar de solucionarlos acarreaba más. Mis compañeros me han enseñado que te puedes enfrentar a la vida sin estar borracho, me han llegado al corazón y me ayudado a encontrar soluciones”.

A día de hoy, sigue acudiendo de forma diaria a las reuniones del grupo para ayudar con su ejemplo a los nuevos integrantes: “Siempre les hablo de cómo me sentía antes de dejar de beber y les recuerdo que emborracharse no acaba con los problemas, sino que los empeora. No sé por qué son tan efectivas las conversaciones entre enfermos, estoy buscando el motivo desde que llegué y no consigo descubrirlo, lo único que sé es que funcionan”.

Una enfermedad tabú

Otra de las labores que intentan llevar a cabo Susana y Pablo es visibilizar más el alcoholismo, pues consideran que “es una enfermedad muy oculta en la sociedad a pesar de su dureza y su gravedad”. En Ourense son más de 150 las personas que acuden cada día al local del grupo ubicado en el número 29 de la calle Cabeza de Manzaneda. Sin embargo, aunque la cifra es muy elevada Pablo asegura que todavía falta mucha gente por acercarse a pedir ayuda por vergüenza: “Si la OMS dice que 1 de cada 10 personas es alcohólica y en Ourense somos 100.000 habitantes, eso significa que hay 10.000 ourensanos con problemas de bebida, lo que llenaría el estadio de O Couto”. Por eso, recuerdan que no obligan a dar la cara a nadie, que simplemente, si lo necesitan, se acerquen a comprobar que hablar y contar experiencias propias ayuda. “La vergüenza se supera con el tiempo, pero una vida no tienen precio y el alcoholismo te destruye”, concluye Pablo.

Charlas en el Campo da Feira este sábado

Este sábado 22 de junio el grupo 24 horas Ourense de Alcohólicos Anónimos celebrará su XXII aniversario con una junta pública de información sobre el alcoholismo en el Campo da Feira a las 20.00 horas. Ese mismo día, 58 de los integrantes también festejan su aniversario de sobriedad. Su objetivo, también es aprovechar la celebración para hacerse eco en la sociedad e invitar a todas aquellas personas que necesitan dejar de beber a pasar por sus instalaciones. Al evento asistirán también representantes de otros cuarenta grupos 24 Horas de Alcohólicos Anónimos procedentes de España, Portugal, Estados Unidos, México y Colombia. Después de las charlas habrá una cena y baile para todos. Desde el grupo aseguran que actividades como esta ayudan a reflejar “una cruel paradoja que vive la sociedad”, pues aunque la comunicación y el intercambio de información han alcanzado niveles nunca vistos antes, “miles de enfermos de alcoholismo fallecen sin saber que sí existía una solución”.

Una ayuda gratuita y sin distinciones

Los servicios del Alcohólicos Anónimos son totalmente gratuitos y funcionan las 24 horas del día durante los 365 días del año. El grupo tampoco recibe ningún tipo de subvención. En sus instalaciones aceptan a todas las personas sin tener en cuenta su condición social y económica, sexo, religión, gustos o procedencia. Su única misión es ayudarse entre todos y dejar de beber para siempre, pues esta enfermedad solo se supera dejando la bebida de forma permanente. También ayudan a los asistentes a dejar de consumir otras sustancias, pues en muchos de los casos el alcohol les ha incitado también a caer en el mundo de las drogas.