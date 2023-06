La plaza de As Mercedes se convierte durante las Fiestas de Ourense en el epicentro de la magia con actuaciones diarias destinadas a todos los públicos. Allí, magos procedentes de diferentes zonas de Galicia y España sorprenden a todos los espectadores con trucos novedosos y sorprendentes. La actividad durará hasta el domingo 25 de junio con pases a las 12.00, 13.00, 18.00 y 19.00 horas.

José Rivera Suárez, uno de los participantes, fue el encargado de organizar esta iniciativa. “Pensamos que al ser junio era una buena oportunidad para sacar los shows de magia a la calle. Yo soy ourensano y poder hacer algo así es un placer para mí”, explica. La actividad está teniendo una gran acogida, pues a pesar del sol y las altas temperaturas un numeroso público pertenece atento en cada actuación. Algo que enorgullece a José, que tenía en sus manos el reto de que todo saliese bien.

Actuaciones interactivas

Roberto Lolo, un conocido mago de Sarria que vive su mejor momento tras su paso por el programa televisivo Got Talent, es uno de los participantes que ya pasó por el escenario. Durante su actuación mostró a los espectadores un show en el que no faltó la diversión. “Me gusta que la gente se lo pase bien, por eso hago actuaciones interactivas y participativas en las que todos tienen que colaborar. También me caracterizo por la improvisación”, reconoce.

Tras sus dos primeras actuaciones en la ciudad de As Burgas se va muy contento y con ganas de volver. “El público de aquí es magia, se portó muy bien y no se movió en los 45 minutos de actuación. Es un reto difícil conseguir que me presten atención todo el tiempo, pero los vi muy metidos en el espectáculo” confiesa.

Otro de los magos que ya mostró a los ourensanos sus mejores trucos de magia fue Fernando Espí. Llegó desde Ávila para hacer un show de humor en el que “los niños se convirtieron en magos y los adultos en niños”, tal y como él mismo reconoce.

Desafío de magia

Uno de los espectáculos fuertes de la programación de la magia de estas fiestas llegará hoy a las 20.00 joras a la Plaza Mayor. Se trata del Desafío de Magia, un espectáculo destinado a todos los públicos.

El ilusionista Víctor Cerro será el encargado de protagonizar el show. En él utilizará elementos como una tonelada de agua, 700 botellas rotas de cristal, arpones y una grande variedad de elementos perturbadores. Una mezcla entre un Houdini y un “Mad Max” con grandes dosis de humor gamberro.