Manuel Cabezas se queda. El candidato del PP a la Alcaldía de Ourense en las elecciones municipales del 28M, finalmente permanecerá al frente del grupo municipal del concello en la ciudad de As Burgas, para hacer un papel “activo” así como “una oposición férrea” y trabajar por la ciudad.

Así lo anunció ayer en su nombre Jorge Pumar, nuevo coordinador del grupo municipal del PP durante los dos primeros plenos de mandato, ambos de trámite, que se celebraron en el Concello y a los que Manuel Cabezas no asistió “por un problema de agenda” insistió Pumar, quien añadió que “tuvimos una reunión de grupo esta semana, y el resto de ediles le pedimos que se quedara”.

Cabezas se retracta así de su primer anuncio de dejar su escaño que se producía el día 17 de junio, tras la investidura como alcalde de Gonzalo Pérez Jácome.En unas declaraciones realizadas ese día tras el pleno de investidura de Gonzalo Pérez Jácome como alcalde, el concejal y presidente del PP en la ciudad fue crítico con la dirección gallega de su partido, pues se enteró poco antes de empezar ese pleno constitutivo de que la cúpula del PP gallego había pactado esa misma mañana un acuerdo con Jácome por el que le facilitaba el gobierno a a este último, y a cambio el líder de DO daría su apoyo, para que el PP no perdiera la Diputación provincial.

“Me pareció muy mal la decisión que han tomado y como me enteré” dijo entonces Cabezas en relación a la esa negociación oculta de su partido”, dijo entonces. De hecho habían llegado al pleno convencido de que prosperaría el acuerdo con PP, PSOE y BNG por el que se investiría al socialista Paco Rodríguez como alcalde, para eliminar de la Alcaldía a Gonzalo Pérez Jácome, al que consideraban “una anomalía democrática” en el Concello

No será el portavoz

Jorge Pumar fue el encargado de resolver la incertidumbre sobre la marcha o no de Cabezas que se había generado en los pasados días y añadió que desde la oposición el grupo defenderá los proyectos importantes por Ourense, a incluidos algunos de los que habían incluido en su programa a las municipales.

Una oposición “dura”, que tendrá que conciliar los deseos del PP local, con el pacto sellado con Jácome dos horas de apoyo mutuo ante del pleno que le dio la Alcaldía al presidente de DO

Pumar será el coordinados del grupo municipal pero la portavocía no la asumirá Cabezas, sino no su número 6, Inmaculada Moreiras. El viceportavoz será el concejal Pepe Araújo.

La doble sesión de ayer para inaugurar era de trámite. Por un lado se daba cuenta y ratificaba la renuncia a su escaño del edil del PSOE Alfonso Pavón, que tampoco asistió a la sesión, dado que de acuerdo a la LOREG, no puede compatibilizar su puesto de edil con el de funcionario del Concello de Ourense. El segundo pleno e trámite era para hacer el sorteo de los miembros de las mesas en las elecciones del 23J en la ciudad.

El socialista Paco Rodríguez tampoco asistió y no será portavoz de su grupo

Tampoco estuvo ayer en las dos breves sesiones plenarias de inicio de mandato, el concejal y candidato del PSOE a la Alcaldía de Ourense Paco Rodríguez. Cierto es que ambos plenos eran de trámite, pero además el presidente del grupo municipal socialista también declinó ser portavoz municipal y ese papel lo asumirá la concejala Natalia González, quien indicó que la ausencia ayer de Paco, se debía a un viaje programado por vacaciones. Como se ve ninguno de los dos exalcaldes y responsables de PP y PSOE, asumen la portavocía municipal. Jácome aprovechó la ausencia para lanzar su única frase: “Ya faltan al compromiso con la ciudad”.

Primer día del “curso” municipal y algunas quejas, al tener escaños dispersos los ediles de cada grupo

No eran plenos de contenido, sino de puro trámite, por lo que ayer, al no haber debate no se apreció tensión y sí muchos comentarios de fondo algún abrazo de salutación y un Álex que manifestaba el propio alcalde aprovechando para tomarse un café y un bocata, en tanto se aguardaba que, de forma automática, el ordenador hiciera la selección de los ourensanos y ourensanas que van a a ocupar las mesas electorales. A Jorge Pumar le tocó en cierto modo echarse al ruedo para responder ante la ausencia de Cabezas y quitar hierro a su decisión de quedarse en el Concello en las filas de oposición. Algo que jamás vivió en sus 12 años como alcalde en el Concello de Ourense. Si hubo protestas y en este caso el BNG las trasladó expresamente al Gobierno local pues el diseño del hemiciclo no permite sentar juntos a los ediles de cada grupo, y varios están dispersos y mezclados con los ediles de otros grupos. El nacionalista Xosé Manuel Puga señaló que van a pedir una distribución más racional .