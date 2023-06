Hablar por los ojos para resistir a la ELA

Tranquilidad por saber que si les pasa cualquier cosa o se encuentran mal pueden comunicarse. Satisfacción porque, a pesar de perder movilidad y el habla, pueden estar conectados con el mundo a través de la tecnología. Ilusión porque, tras horas sentado o acostado, pueden pasar el tiempo jugando o entreteniéndose con alguna plataforma virtual.

Son los sentimientos que experimentan las personas que sufren un estado avanzado de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa que utilizan la tecnología Irisbond. Martina Fernández, médica rehabilitadora de la unidad del ELA del CHUO, dice que “este servicio se incluyó en la cartera del sistema nacional de salud en 2019, pero no llegó a Galicia hasta el 2021 y principalmente beneficia a los pacientes de ELA que son el grueso, pero también a otros pacientes que no pueden comunicarse ni moverse”.

Actualmente en la provincia de Ourense, 25 personas padecen ELA y cuatro de ellas cuentan con este sistema de comunicación aumentativa alternativa, que mediante un dispositivo electrónico se controla con la mirada a través de la tecnología “eye tracking” que detecta movimientos oculares.

Martina resume la tecnología diciendo que “el movimiento ocular de la persona funciona como un ratón en el ordenador”. Es la forma más sencilla, práctica y escueta de resumir la tecnología que “a través de un lector ocular hace un seguimiento con infrarrojos y cámaras para detectar esos movimientos y reflejarlos en la pantalla del dispositivo. La tecnología interpreta hacia donde quieres ir a través del movimiento del ojo y así seleccionan diferentes herramientas, aplicaciones o simplemente botones en el teclado”.

Y vuelve a ejemplificar que “todos nos acordamos como se comunicaba Stephen Hawking, pues es la misma forma solo que una evolución más avanzada”.

Interacción

Las personas enfermas que cumplen una serie de criterios pueden solicitar este dispositivo y en él pueden interactuar mediante una aplicación comunicativa “talk” que les permite escribir letra a letra con el movimiento de sus ojos, para construir el sentido de una oración. Martina aclara que “con los ojos seleccionan las letras, en un teclado virtual, y cuando terminan de construir la frase el propio dispositivo transmite en voz alta la frase que quieren decir”. La memoria y capacidad del hardware permite elaborar una lista de aquellas frases que más se repiten o que más se utilizan para ahorrarse el paso de volverlas a escribir. “Cada uno tiene las suyas”, dice la médica.

Hablar por los ojos para expresarse, comunicarse, entretenerse o simplemente pasar el rato, en vez de mirar al techo o la vida pasar por la ventana. “Descubren un mundo y les genera ilusión porque se vuelven a conectar de una forma digital con todo su entorno y con gente. De no poder moverse para cambiar el canal de la televisión a hacerlo o avisar a los cuidadores y familiares por si necesita o le surge algo”, dice Martina.

Y añade que “muchos de ellos no traen el dispositivo a consulta porque necesitan de transporte adaptado y el otro día lo trajo una mujer que estaba muy ilusionada y no es solo la ilusión que le haga a ella, si no también es una válvula de escape para cuidadores y familiares porque pueden interactuar con ellos de una forma más clara”.

Mandar correos, echar unas partidas al Candy Crush, leer la actualidad, pero no chatear por wasap. A este respecto, la especialista facultativa explica que “la aplicación hace que el dispositivo vaya muy lento o no vaya y eso es lo que más nos demandan los personas que lo utilizan porque al final es algo que utiliza todo el mundo”.

En una enfermedad tan radical como la ELA, la tecnología Irisbond permite que los pacientes sin movilidad y sin habla se distraigan y tengan un canal de comunicación con sus familiares cercanos, pero también con sus familiares por el mundo. Les permite jugar e ilusionarse con el entretenimiento o la lectura y también hacer que la ELA, algo irreversible, pase un poco más rápido o, al menos, que lo parezca.