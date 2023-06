Jácome dice que la cúpula del PSdeG volvió a intentar negociar la Diputación después de haber sido investido alcalde

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, aseguró ayer que la cúpula gallega del PSdeG, volvió a intentar esta misma semana, una vez que él había sido investido alcalde, a que rompa su acuerdo con el PP, y apoye con los votos de los 3 diputados de Democracia Ourensana, la investidura de un presidente socialista en la Diputación Provincial. El alcalde ourensano, que revalidó el segundo mandato en esta corporación local, gracias a un pacto “in extremis” con el PP, afirma sin embargo que será “leal “ al acuerdo firmado y hay “cero posibilidades” de que rompa su compromiso con los populares, y le dará su apoyo para que gobierno la Diputación.

Ayer, durante casi una hora de locución ininterrumpida, y pertrechado con un gran bloc y un rotulador , con los que va desarrollando todo su discurso, en este caso la compleja ecuación de los pactos, Jácome relató la cronología de llamadas y encuentros que mantuvo con las direcciones gallegas de PP y PSOE, que incumplían así, a espaldas de sus direcciones locales en Ourense, su compromiso de no negociar con el alcalde, y que comenzaron, señaló, apenas 4 días después de las elecciones del 28 de mayo, que convirtieron al líder de DO, en el candidato más votado a la Alcaldía de Ourense, con 10 concejales de 27.

Los resultados, le otorgaron 3 diputados en el Pazo Provincial, que lo convirtieron además en la llave más codiciada para conseguir la Diputación de Ourense, motivo por el que las negociaciones con interlocutores de las direcciones gallegas de PSOE y PP, se prolongaron de forma frenética y en distintos escenarios con Gonzalo Pérez Jácome, para sellar su apoyo en la Diputación a sus respectivos partidos, a cambio de dejarle a DO el Concello de la capital.

Encuentros “after hours”

Uno de los primeros encuentros “after hours” fue en un parking de Ames, a las 10 de la noche –aseguró Jácome– con el secretario de organización del PSdeG, Lage Tuñas. También en Lalín, con la secretaria xeral de PPdeG, Paula Prado que, como hizo Lage, le propuso apoyo en la Diputación para su partido, a cambio de dejarle a DO la Alcaldía de Ourense.

Loas diferentes encuentros , se prolongaron de forma ininterrumpida hasta la víspera de la investidura, desde la noche del viernes –en una casa de Vilar das Tres– y durante la madrugada del 17, jornada día de la investidura, y culminaron, como avanzó FARO, con la firma, dos horas antes de ese pleno, entre un emisario del PPdeG y el líder de DO en una alameda de Ourense. En medio hubo llamada de las más altos representantes del PP, según Jácome.

“El villano fue el BNG”

En su larga alocución, paso a paso, dejó claro que la primera llamada fue a Luis Seara, candidato y edil electo del BNG y señala que este partido fue “el principal villano”, pues Seara no solo no le contestó al Whatsapp si no que este partido “cegado por su odio a Gonzalo Pérez Jácome”, 3·, le derivó al segundo y cuarto de la lista.

Añadió que “además de villanos, en el BNG fueron tontos, porque lo perdieron todo, Concello y Diputación y son culpables de que el PP en la Diputación los próximos cuatro años”. Fue otro brindis al sol ayer de Jácome a a sabiendas de que un pacto del BNG con él era imposible.

También culpó al PP y PSOE de Ourense de ser los responsables de lo sucedido y, señala que en la noche del viernes “activaron el plan fiesta “para celebrar un supuesto acuerdo de los ediles de PP, PSOE y BNG por el que Paco Rodríguez sería alcalde. Un acuerdo que se frustró, tras entrar en litigio de nuevo las direcciones gallegas de su partidos, para las que, la Diputación era el objetivo. antes que eliminar a Jácome de la Alcaldía.

Finalmente , indicó el alcalde de Ourense, “ si el PP quiere la Diputación y nosotros gobernar en el ayuntamiento hay estabilidad, mientras que si nosotros queremos gobernar en el Ayuntamiento y el PSOE también, ahí no hay estabilidad”, argumentó.

Es por eso que optó por apoyar finalmente la propuesta de la cúpula gallega del PP, pues “creemos que era el pacto más estable, por desgracia, porque yo reconozco que todo el mundo quería un cambio en la diputación, pero el pacto es más estable así”, ha insistido.

Jácome, ¿candidato a la Xunta?

El único documento que transcendió tras la firma, el día 17 de junio fue se acuerdo PP-DO de gobernabilidad en Ourense, pero el compromiso incluye, según fuentes del PP, acuerdos obvios, como el apoyo del PP a unos presupuestos en el Concello prorrogados desde 2020 por falta de mayoría, o apoyo a proyectos comunes.

Pero también, como en 2019, había un pacto tácito de que Jácome no haría sombra a Alfonso Rueda con una candidatura a la Xunta. Jácome había dicho que no pero ayer, a preguntas de los informadores, señaló que “tras las elecciones generales decidiremos esto. Lo hablaremos con el PP, pero la decisión final va a ser nuestra”. Insiste en que enel acuerdo que firmó con PP no hay nada que comprometa a DO a optar a la Xunta, pero esos 18.000 votos en la ciudad, podrían en serio riesgo, esa mayoría popular en Galicia.

Las opuestas prioridades entre PP y PSOE, local y gallego, la clave del caos

Jácome narró de forma exhaustiva su versión de las negociaciones “multibanda” en la ciudad, con PP y PSOE de las que salió triunfador, gracias e parte a la división y muy distintas prioridades entre las cúpulas gallegas de ambos partidos y sus representantes locales Para estos últimos –y también para el BNG– la prioridad era que Jácome no se consolidara cuatro años más en el Concello, o se convertiría “en un nuevo Abel Caballero vitalicio” señalaron. De ahí que los candidatos de PP y PSOE a la Alcaldía, Manuel Cabezas y Paco Rodríguez, tuvieran un acuerdo no escrito, muy anterior a las municipales, por el cual sumarían sus votos si ninguno tenia mayoría por un gobierno alternativo a Jácome. No sumaron los 14 escaños necesarios y el acuerdo se complicó Para Alfonso Rueda lo principal era retener la Diputación y así retener la provincia de cara a las autonómicas y para el PSdeG arrebatársela, para tratar de hacer caer al PP de la Xunta. De ahí que ambas cúpulas gallegas negociasen con Jácome, rompiendo pactos previos de no dialogar con él, pues su bastión a conquistar son las autonómicas y el Concello de Ourense una anécdota.

Pontón subraya que el BNG fue coherente y apoyará al PSOE en la Diputación; invita a Jácome a hacer lo mismo si quiere cambios

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón, lamentó ayer que ahora Alfonso Rueda y el líder del DO y alcalde de Ourense “nos acusen hasta del cambio climático”. Señaló que el único partido que fue laro en no realizar ninguna reunión con Jácome fueron los nacionalistas y, como símbolo indicó, de la “coherencia” del BNG, este volverá a votar en la Diputación de Ourense a un candidato socialista, como hicieron en la Diputación, e invitó al alcalde de líder de DO, a que si de verdad quería como dice un cambio en el pazo provincial, lo haga pues aun está a tiempo, y que apoye la investidura de un alcalde socialistaa, ue estaría garantizada si a los votos de PSOE y BNG se suman los de Democracia Ourensana. Ante la acusación de ser “el villano de la situación” en Ourense, la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, se ha pronunciado para subrayar que la formación “no incumple su palabra con la ciudadanía” y que quienes firmaron el pacto fueron DO y el PP. “El PP lo tuvo muy fácil, si quería un cambio podría votar PSOE y lo mismo en la Diputación. Nosotros lo hicimos. Son ganas de engañar a la ciudadanía”, ha manifestado Pontón en declaraciones a los medios en Ourense, donde ha reiterado que el BNG no iba a apoyar ni al Partido Popular ni Jácome y que actuaron “con responsabilidad” y mostrando “apoyo a una alternativa”. Pidió “que dejen de meternos en líos porque a ellos solo les interesa el poder por el poder”, ha insistido Pontón.

"El BNG no negocia con trileros"

Unas palabras que ha secundado el candidato a la alcaldía por el BNG, Luis Seara, que ha remarcado que la formación frentista “no negocia ni con trileros, ni con tramposos ni con corruptos”, entre los que ha destacado “la cobardía del PP” que “usa a Jácome de portavoz para justificar lo injustificable”.