Un presidente provincial "missing" mientras el baltarismo es noticia en Alaska

La junta de gobierno de la Diputación de Ourense, reunida ayer bajo la presidencia del vicepresidente primero, Rosendo Fernández, aprobó la concesión de 608.326 euros en ayudas para financiar dieciséis proyectos municipales e iniciativas sociales, culturales, formativas y deportivas.

Pero lo hizo esta vez sin la presencia habitual del presidente provincial en funciones, Manuel Baltar, que está desaparecido casi desde el día de “autos”, en el que tras la presión del PPdeG confirmó que no se presentaría de nuevo a la Diputación. Se anunció también que será relevado, posiblemente tras el verano, de su puesto de presidente provincial del Partido Popular de Ourense.

De hecho, lo que sale estos días en sus redes son fotos de reuniones grabadas, o le renuevan algunas historias con imágenes como la Xurés Bike que organiza la Diputación, pero “no contesta ni a los amigos”.

¿Dónde está el jefe?

La vida y gestión de la Diputación siguen con grandes paquetes de ayudas aprobados pero la pregunta generalizada en la casa es saber en qué lugar se encuentra el aún “jefe provincial” de una casa en la que, la mayoría de los cientos de funcionarios han entrado o aprobado oposiciones con la saga Baltar.

Nada se sabe de su sustituto porque, al igual que ocurre con el PSOE, dada la división interna que sufre el PP no se conocen aún ni quiénes serán los diputados que conformarán cada grupo provincial, del que tendrá que salir el nuevo presidente del PP.

Aunque no haya un segundo papel escrito, tras el acuerdo PP-DO que da la Alcaldía a Jácome, está claro que se prevé que este último le dé apoyo al futuro presidente de la Diputación para aprobar presupuestos u otros temas de interés y, a su vez, el PP apoyará algún trámite imprescindible también para la gobernabilidad en el Ayuntamiento.

Ayer, entre el paquete de iniciativas de todo tipo aprobadas, estaban subvenciones para obras, temas deportivos, festivales como el Hércules Brass de Celanova, 60.000 euros a la Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de Ourense (Atave) y hasta para la asociación de pulpeiras. Pero Baltar firmaría por poderes. Volverá para la campaña, dicen.

La prensa de Alaska habla del fin de los Baltar y de su pueblo de origen, Esgos

"Impactante malestar político en el PP gallego: la familia Baltar renuncia al control de Ourense después de 33 años”. Este sería un titular más sobre el fin del baltarismo en Ourense si no fuera porque se publicó hace unos días en “Alaska Commons”, un medio digital de ese país, situado a más de 7.800 kilómetros de la capital de As Burgas. La noticia no deja de ser curiosa, no solo por la extensión y profusión de datos, sino porque, para interés (?) de los lectores alaskeños, les informa de que “Baltar tampoco tomará posesión como concejal de Esgos, el pequeño pueblo de donde es su familia y por el que se presentó a las elecciones”. El fotógrafo ourensano y colaborador de FARO, Fernando Casanova fue el que dio a conocer esta noticia y la publicó en su Facebook Ourense-Galicia. Explica que “tengo una serie de nombres en mi ordenador, entre ellos el de Baltar y cualquier noticia que salga en el mundo con esos nombres me salta un aviso. Tengo que reconocer que me pareció curioso que se diera tanta cobertura en un medio digital de un país ta lejano una noticia de ámbito local como esta”, explica. Está claro que Baltar sí es "doctor en Alaka"