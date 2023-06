Espazo Común asegura que la razón de que O Carballiño no tenga un gobierno con mayoría es porque tanto el PP como el PSOE no quisieron, ya que la agrupación que preside Pachi Vázquez defiende que intentó hasta el último momento negociar con ambos. El número dos de la lista, Adolfo Nogueira, dice que “los únicos que realmente tuvimos voluntad de negociar fuimos nosotros, nadie nos hizo una propuesta. Aquí solo había un partido que quería un cambio real, y gracias a nuestra insistencia estos cuatro años hay un cambio importante en lo que va a ser el funcionamiento del Concello, pero no es el cambio completo que debería ser, porque ni PP ni PSOE quisieron”. Asegura que el candidato popular, Lino González, no es ahora el alcalde “o porque no quiso, o no lo dejaron, o lo que sea”, dice.

Nogueira manifiesta que “una negociación va de hablar y que todos cedamos un poco”, pero el PP en su posición fue “inamovible: a mí me hacéis alcalde y después ya veremos”, y eso “no es negociación”, reprocha Espazo Común. Nogueira defiende que “intentamos ponerlo cada vez más fácil pero no fue posible”, y pide al PP que explique “por qué ellos consideraron que sus cinco concejales valían más que nuestros cinco”. Afirma que Espazo Común, al votarse a sí mismo, “hicimos lo mismo que el PP”. Ante la falta de acuerdo, el gobierno es del alcalde Francisco Fumega, al frente de la lista más votada. Espazo Común afirma que, horas antes del pleno del sábado, presentó al PP la propuesta de rotar la alcaldía, dos años para cada grupo, pero no se dio. “Seguimos sin entender por qué no hubo un acuerdo para un cambio, por qué optaron tanto PSOE como PP por que no hubiera un cambio y no saliera un gobierno fuerte, de coalición, del que Espazo Común podía formar parte de muchas formas. No impusimos ninguna, ni impusimos personas”, asegura el partido. Nogueira considera que no había intención desde el primer momento “de ningún tipo de acuerdo, o tenemos que pensar que realmente la mejor solución fue la que se tomó”. Lamenta que “si no fuimos capaces de ponernos de acuerdo en algo así, será difícil que nos pongamos de acuerdo en otras cosas”. Reprocha al PSOE que “no negoció nada, solo existió una declaración de Paco Fumega que dijo que se hacía a un lado. Nosotros no supimos nada, no sé en clave interna”. La siguiente conversación fue un par de días antes del sábado. “Se le hizo la propuesta de cogobierno con acuerdos, limando las asperezas personales que pudiera haber por el bien de O Carballiño y la respuesta fue tajantemente negativa, y no se nos planteó ninguna propuesta”. Con respecto al PP, señala que su única propuesta fue “me dais la alcaldía y el lunes hablamos”, y eso “sería faltarle al respeto a los 2.000 votantes que tenemos”.