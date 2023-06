El grupo municipal del BNG, que en este nuevo mandato está conformado por cuatro ediles, el doble que en el anterior –Luís Seara, Rhut Reza, Xosé Puga y Erea Blanco–, pide al nuevo gobierno municipal que, ante la inminente finalización del curso escolar –las clases en Primaria terminan mañana–, el nuevo gobierno municipal de Gonzalo Jácome ponga en marcha las actividades del programa ‘Concilia verán’, que se llevan a cabo en los centros cívicos del municipio.

La edil Rhut Reza subrayaba este lunes que “a tres días de que remate o curso escolar as familias nada saben do programa ‘Concilia verán’ do Concello, unhas actividades que permiten conciliar a vida familiar e laboral no período vacacional, e que tanto axuda ás familias con dificultades para facelo”.

Segundo di Reza, “son moitas as chamadas recibidas no Concello preguntando polo programa, sen que de momento se saiba nada do mesmo, polo que desde o BNG apremiamos ao goberno local a que o poña en marcha canto antes”.