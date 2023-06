Baltar y Villarino, relegados por PP y PSOE ¿cargarán igual con las campaña de la generales ?

Las divisiones internas de PP y PSOE, que han impedido una solución conjunta como alternativa a Gonzalo Pérez Jácome, crean además un contexto insólito de cara a los próximos comicios generales, pues ahora los únicos cargos orgánicos que estarían en situación de llevar la campaña de los comicios generales en la provincia, serían el aun presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar, y Rafa Villarino, secretario provincial del PSOE, ambos desautorizados por sus direcciones gallegas, que tomaron la batuta de las negociaciones en Ourense en lo que algunos ven como una “intervención” de ambos partidos en la ciudad.

A menos que Baltar decida cursar baja en el PPdeOU antes de que lo echen, en unos días comienza la campaña del 23-J y, al igual que Rafael Rodríguez Villarino, debería asumir la coordinación en la provincia de la búsqueda de votos para los candidatos de sus partido a la Moncloa. Baltar para Alberto Núñez Feijóo, curiosamente el que, en su última visita, pidió ya de forma definitiva el relevo fulminante del propio Baltar y Villarino para Pedro Sánchez. Recoger votos para las generales, después de que su partido lo haya enviado a la lista al Senado para apartarlo de las negociaciones que había iniciado por su cuenta, para conseguir la Diputación para el PSOE.

Ambos son, de facto, los líderes orgánicos, pero las cúpulas gallegas de PP y PSOE han intervenido y desautorizando a sus propios partidos en la provincia, lo que ha creado un fuerte cisma que puede traer aún mas sorpresas durante esta inminente campaña.

Hablan los portavoces

Mientras, los portavoces gallegos de los diferentes partidos se echan la culpa mutuamente del fracaso de sus acuerdos para eliminar a Jácome. Este último, más hábil que el resto, dejó al aire las vergüenzas de ambas formaciones, que habían prometido que al líder de DO ni agua al llevar paparazzi propio a las negociaciones con el secretario de organización del PSdeG y, luego, para inmortalizar la firma antes del pleno de investidura, con representantes del PP, .

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, justificó ayer que “PSOE y BNG no dejaron opción a un gobierno alternativo”.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señaló que el acuerdo PP-DO “era previsible, para mantener así la poltrona caciquil” de la Diputación de Ourense.

Pide a Rueda que ponga “límite a sus bulos”, porque “querer responsabilizar a los demás de sus pactos es el colmo de la indecencia política”, afirmó Pontón.

También el portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, aseguró que su formación hizo “todo lo posible” para propiciar el cambio político en Ourense y consideró que mientras siga el PP en la Diputación continuará el “caciquismo y el oscurantismo”.

En una rueda de prensa celebrada ayer, sostuvo que “había jugadores con las cartas marcadas en la partida” y recordó que, pese a las promesas de Rueda y la secretaria del PPdeG, el día 17 apareció un documento de apoyo a Jácome como alcalde que demostró que “el PP hará cualquier cosa por mantener la Diputación y, con ella su red de influencias”.

“Firmaron el pacto con Jácome con varias pinzas en la nariz”

Fuentes del PP de Ourense afirman que el PPdeG acabó dando la Alcaldía de Ourense in extremis, tras horas de duras negociaciones, al líder de DO, pero tuvo que ponerse “varias pinzas en la nariz”, pues sabían que estaban vulnerando su propio compromiso con los ciudadanos, de no hablar “jamás” con el actual regidor. Pero la incursión de la cúpula gallega del PSOE, torpedeando el acuerdo inicial y el temor a perderlo todo, Concello y Diputación, esta última, un baluarte importante para Rueda y Feijóo, permitieron a Jácome pedir todo lo que quiso y más.