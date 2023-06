Andrés Montesinos se convirtió en el nuevo alcalde de Viana do Bolo al frente del Partido Popular, después de que el PSOE y el BNG no consiguiesen llegar a un acuerdo para pactar. Un hecho que no sorprendió “en absoluto” al nuevo regidor. De esta forma, los populares gobiernan en mayoría con 5 concejales y socialistas y nacionalistas se mantendrán en la oposición con tres concejales cada uno.

Por supuesto, no descarta que a lo largo de su mandato socialistas y nacionalistas acaben uniéndose para llevar a cabo una moción de censura, pero por el momento, destaca que seguirán “trabajando por Viana como lo estábamos haciendo hasta que nos toque irnos. Si eso pasa, porque no soy adivino”.