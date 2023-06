Son xa 25 artistas os que secundan a proposta de facer a súa imaxe da Virxe do Cristal, en diferentes estilos, técnicas, formatos e materias, para cubrir o baleiro que deixou no ano 2015 a morte violenta do cura de Vilanova dos Infantes, Adolfo Enríquez, e o roubo dunha das imaxes marianas máis pequenas do mundo (tan só cinco centímetros), do século XVII, cantada por Manuel Curros Enríquez e Xosé Luís Méndez Ferrín.

Aos once nomes de artístas avanzados en Vilanova, a primeiros de mes, hai que engadir os de Luz Darriba, Ánxel Huete, Antón Pulido, Manuel Vidal, Baldo Ramos, María Manuela, Álvaro de la Vega, Pedro Ruíz Bofill, Leandro Sánchez, Alexandro e Xoaquín Balsa, ademáis da reproducción do óleo da Virxe do Cristal (1946) de Urbano Lugrís, facilitada por Abanca. Óleo sobre tabla, 50 x 50,5 centímetros.

Segundo a previsión, este verán poderase visitar a torre de homenaxe da fortaleza de Vilanova dos Infantes para contemplar a Virxe do Cristal, nunha gran diversidade de obras e estilos, asinadas por Manuel Buciños, Acisclo Manzano, Soledad Penalta, Xulia Ares, Xosé Cid, Ramón Conde, Xurxo Oro Claro, Francisco Xosé Pérez Porto, Martínez Coello, Baldomero Moreiras e Carmucha Vázquez Prats, ademais das últimas incorporacións citadas.

Permanecerán en Vilanova dos Infantes ate final de ano. Algunha das pezas tamén se poderá contemplar no santuario do Cristal, que celebra o seu día grande o 15 de setembro, coa procesión dos danzantes.

Xosé Manuel del Caño deu a coñecer estes datos no acto de presentación do libro 'Ósos de santo', no hotel-parador de Santo Estevo, un libro que reproduce na portada, precisamente, o anel dun dos nove bispos santos deste convento, no chamado claustro dos bispos, onde estiveron enterrados os prelados.

Del Caño subliñou: “Este é o anel dun dos nove bispos santos que se retiraron en San Estevo, para vivir os últimos días da súa vida no mosteiro. Unha historia rodeada de misterio. Descubríronse catro aneis, durante a última restauración. Quedan por localizar cinco máis, que poden estar agochados entre as paredes deste convento, ou perdidos nas casas do entorno, concellos limítrofes e outros máis alonxados. A xente levábaos, cando tiña doentes na familia, para curar enfermos. Incluso valía, en ocasións, con aplicarlle a auga milagreira que estivera en contacto con eles".

Santo Estevo marca un fito do imaxinario popular, con trascendencia literaria. María Oruña sitúa aquí unha das súas novelas, El bosque de los cuatro vientos, que anticipa a descuberta dos aneis. 'Ósos de santo' tamén fala deste prodixio, que tivo grande sona na provincia de Ourense, pendente aínda dun recoñecemento de Roma. Pero como di o antropólogo Manuel Mandianes, “o que importa é o que a xente cre”, máis alá da autenticidade que poidan ter reliquias como as de Santiago, San Torcuato ou Santa Eufemia, dende o punto de vista científico. O fenómeno cultural, patrimonial e histórido dos diversos camiños de Santiago, “nada os fará recuar”.

'Ósos de santo' é un libro con múltiples rexistros e materias. Nun apartado, aparecen máis de vinte autores da literatura galega explicando a súa maneira de escribir, a súa técnica e as súas teimas, dun xeito desenfadado e por veces cómico. Entre eles, fan importantes revelacións Manuel Rivas, Marilar Aleixandre, Margarita Ledo, María Xosé Queizán, Berta Dávila, Fina Casalderrey, María Canosa, Xavier Alcalá, Lupe Gómez, Antón Reixa, Alfredo Conde, Antón Riveiro Coello, F. X. Fernández Naval, Ramón Caride, Claudio Rodríguez Fer, Rexina Vega, Fran Alonso, Francisco Castro, Inma López Silva, Emma Pedreira, Helena Villar, María López Sández, Luz Darriba, Rábade Paredes e Carlos G. Reigosa, entre outros.

Contra o final do libro, fai referencia ao asasinato do cura de Vilanova dos Infantes e ao roubo da Virxe do Cristal. Máis de 25 pintores e escultores de toda Galicia están traballando agora na súa reposición.